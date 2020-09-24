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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:06

  flyman написав:
  ol_zy написав:
  Успіх написав:І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?

Электробатарея 700Вт - 2300 грн /шт, на 30 кв.м хватит 3-х штук. Терморегулятор - 16-20 дол. (программируемый по дням недели с ЖК-дисплеем). Нп каждое помещение по 1-й штуке, т.е. тоже оеоло 3шт.
Работы по установке - 0.
Проводка - достаточно стандартной. Пиковое потребление 700Вт с батареи. Если все 3 включить одновременно как чайник будет.
Ну если 8-9К грн - это куева туча денег, то да лучше сэкономить и поставить радиаторы с трубами котлом водой и прочим - это "дешевле" выйдет.
А ну да еще бойлер 80л на горячую воду, если котел вообще выкинуть, еще около 3к грн, только выбирать с легким доступом для замены ТЕНа - раз в 2-4 года из-за плохой воды могут выходить из строя - цена ТЕНа 150-300грн.

Думаю, що дешевше буде поставити фільтр на воду.
В нас ОСББ поставоло фільтр і насос на воду, не пам"ятаю чи по 300 чи по 500 грн вийшло з квартири, так в кип"ятильник після цього втратив всю накип!
Так що моя порада подумати про очистку води, тоді крім заміни ТЕНа ще буде багато позитивних ефектів - від ліпшого прання, до смачніших борщів на воді з крану.

Общедомовой вряд-ли поставят, а на квартиру - это ж надо хорошую фильтровальную станцию ставить. Обычный от мех. примесей - не снимет накипь, хотя может и снизит ее. Для готовки обратный осмос, а для всего х.з. сколько потянет + каждые полгода год - замена фильтров.
ol_zy
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