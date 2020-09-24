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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:06

  flyman написав:
  ol_zy написав:
  Успіх написав:І вибачте, до дупи та вартість, як саме "обладнання" - дороге/довгоокупне!!!
Вкладати туєву хучу коштів в орендну квартиру, що би що?

Электробатарея 700Вт - 2300 грн /шт, на 30 кв.м хватит 3-х штук. Терморегулятор - 16-20 дол. (программируемый по дням недели с ЖК-дисплеем). Нп каждое помещение по 1-й штуке, т.е. тоже оеоло 3шт.
Работы по установке - 0.
Проводка - достаточно стандартной. Пиковое потребление 700Вт с батареи. Если все 3 включить одновременно как чайник будет.
Ну если 8-9К грн - это куева туча денег, то да лучше сэкономить и поставить радиаторы с трубами котлом водой и прочим - это "дешевле" выйдет.
А ну да еще бойлер 80л на горячую воду, если котел вообще выкинуть, еще около 3к грн, только выбирать с легким доступом для замены ТЕНа - раз в 2-4 года из-за плохой воды могут выходить из строя - цена ТЕНа 150-300грн.

Думаю, що дешевше буде поставити фільтр на воду.
В нас ОСББ поставоло фільтр і насос на воду, не пам"ятаю чи по 300 чи по 500 грн вийшло з квартири, так в кип"ятильник після цього втратив всю накип!
Так що моя порада подумати про очистку води, тоді крім заміни ТЕНа ще буде багато позитивних ефектів - від ліпшого прання, до смачніших борщів на воді з крану.

Общедомовой вряд-ли поставят, а на квартиру - это ж надо хорошую фильтровальную станцию ставить. Обычный от мех. примесей - не снимет накипь, хотя может и снизит ее. Для готовки обратный осмос, а для всего х.з. сколько потянет + каждые полгода год - замена фильтров.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ol_zy написав:Зря - кондиционер не помешает или летом будете на паузу ставить сдачу? Есть не дорогие - как раз не жалко на аренду - 200-300 дол (особенно если брать зимой под новый год) + установка около 100 дол

А що - сьогодні такий вибагливий орендар пішов? :mrgreen: (курча, я собі в своїй не ставив кондюк - і нічо) :)

Та ну нах викидати 400дол. на кондюк (і то дешевий)+монтаж!
В смарт - хто піде? Яка ЦА?
А підуть в смарт - ЕКОНОМНІ люди!
Які не хочуть викидати зайві кошти на повноцінну однуху!

Я краще орендарям куплю мікрохвильовку, як "плюшку" :mrgreen: і ще, мабуть, 100літровий бойлер, а не 50л.!
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:24

  Успіх написав:
  ol_zy написав:Зря - кондиционер не помешает или летом будете на паузу ставить сдачу? Есть не дорогие - как раз не жалко на аренду - 200-300 дол (особенно если брать зимой под новый год) + установка около 100 дол

А що - сьогодні такий вибагливий орендар пішов? :mrgreen: (курча, я собі в своїй не ставив кондюк - і нічо) :)

Та ну нах викидати 400дол. на кондюк (і то дешевий)+монтаж!
В смарт - хто піде? Яка ЦА?
А підуть в смарт - ЕКОНОМНІ люди!
Які не хочуть викидати зайві кошти на повноцінну однуху!

Я краще орендарям куплю мікрохвильовку, як "плюшку" :mrgreen: і ще, мабуть, 100літровий бойлер, а не 50л.!

Якщо сонячна сторона...потрібно ставити.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:55

  ol_zy написав:
  Bolt написав:Попробую порахувати.Я свій будинок утеплював в 2011 році.Робота 80грн/кв.м+матеріали.Десь получилося ~40000грн, бакс по 8 =5000$.
Тут треба врахувати, що якщо навіть не утеплювати все одно будинок треба штукатурити, фарбуати.Так, що там не дуже велика різниця получається.Нехай якби тільки штукатурив та фарбував то пів ціни, тобто 2500$.,Тоді газ був якщо меньше 2500кубів то по 78коп.Тобто якщо напалював зимою по 400кубів /міс, то було аж 320грн або 10% моєї ЗП на той час.Зара стараюсь економити влізаю в 300-350кубів, 2400-2800грн, що аж ні як не 10% від мого доходу :(Якби не було утеплення то споживання було би десь на 30%більше(можливо і більше).Тобто за сезон розхід би буд ~на 600-700кубів більше.7 газ+2доставка~6000грн економія за сезон.Тобто десь утеплення відібється за 12 років.Оскільки в будинку опалення вже працює 10років, тобто через 2 роки я вийду в +.
Звичайно розрахунки наближені, але принаймні порядок цифр такий.

А как у вас так вышло до утепления было 400 кубов без экономии, а после утепления + экономия стало 300-350? Думаю реальная экономия 10-15% выходит, а если еще и экономить, то 5-10%.

Немножко не так.Дом утеплялся перед разводкой газа.Просто пока он был дешевый , я шмалил 22-23°, сейчас 20°.+В цоколе стоит каминофен я в большие морозы подтапливаю дровами.
Bolt
 
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