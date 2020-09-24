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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:09

  Успіх написав:
  ol_zy написав:Зря - кондиционер не помешает или летом будете на паузу ставить сдачу? Есть не дорогие - как раз не жалко на аренду - 200-300 дол (особенно если брать зимой под новый год) + установка около 100 дол

А що - сьогодні такий вибагливий орендар пішов? :mrgreen: (курча, я собі в своїй не ставив кондюк - і нічо) :)

Та ну нах викидати 400дол. на кондюк (і то дешевий)+монтаж!
В смарт - хто піде? Яка ЦА?
А підуть в смарт - ЕКОНОМНІ люди!
Які не хочуть викидати зайві кошти на повноцінну однуху!

Я краще орендарям куплю мікрохвильовку, як "плюшку" :mrgreen: і ще, мабуть, 100літровий бойлер, а не 50л.!

100л - дорогие, лучше 80л - они самые ходовые и есть по неплохим ценам, часто всякие скидки на них. На семью из 3-х хватает. И разница между 50 и 80 тоже не большая.
Есть модели, где для снятия/замены ТЭНа надо снимать бойлер, а есть где достаточно воду спустить и просто выкрутить ТЭН для замены.
Вы же рассчитываете не на экономных, а на плтежеспособных? Вы ж хотите за аренду брать как с полноценной однушки, тогда надо чем-то завлекать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:Якщо сонячна сторона...потрібно ставити.

...тоді, потрібно вішати штори :mrgreen:

І, взагалі, ленлорд не повинен прогинатись під орендаря!(золоте правило! ) 8)
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:43

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  ol_zy написав:Вы же рассчитываете не на экономных, а на плтежеспособных?

Так
  ol_zy написав:Вы ж хотите за аренду брать как с полноценной однушки, тогда надо чем-то завлекать

Ні.
Таке можна було б у будинку, де немає смартів, а я б купив велику однушку(таку, як в мене, чи трошки меншу) і розділив/зробив би з неї 2 смарти - от тоді б так можна було!
А тут - шалена конкуренція(не знаю, чи у всіх будинках ЖК Ріел Сіті так - але в багатьох будинках, виділено майже по цілому під'їзду - тільки смарти!(різного метражу 25-27-30м2)
Тож, в такій шаленючій конкуренції, буде не так просто!
Але, було б скучно, якщо б все було так просто ;)

Так що попереду - найцікавіше!
Не перемикайтесь! ;) :D
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:
  ol_zy написав:Зря - кондиционер не помешает или летом будете на паузу ставить сдачу? Есть не дорогие - как раз не жалко на аренду - 200-300 дол (особенно если брать зимой под новый год) + установка около 100 дол

А що - сьогодні такий вибагливий орендар пішов? :mrgreen: (курча, я собі в своїй не ставив кондюк - і нічо) :)

Та ну нах викидати 400дол. на кондюк (і то дешевий)+монтаж!
В смарт - хто піде? Яка ЦА?
А підуть в смарт - ЕКОНОМНІ люди!
Які не хочуть викидати зайві кошти на повноцінну однуху!

Я краще орендарям куплю мікрохвильовку, як "плюшку" :mrgreen: і ще, мабуть, 100літровий бойлер, а не 50л.!

Якщо сонячна сторона...потрібно ставити.

Світловідбиваючі штори (з фольги) рішають + вентилятор
flyman
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  #<1 ... 685686687688
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