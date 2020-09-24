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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 кві, 2021 21:09
Успіх написав: ol_zy написав:
Зря - кондиционер не помешает или летом будете на паузу ставить сдачу? Есть не дорогие - как раз не жалко на аренду - 200-300 дол (особенно если брать зимой под новый год) + установка около 100 дол
А що - сьогодні такий вибагливий орендар пішов?
(курча, я собі в своїй не ставив кондюк - і нічо)
Та ну нах викидати 400дол. на кондюк (і то дешевий)+монтаж!
В смарт - хто піде? Яка ЦА?
А підуть в смарт - ЕКОНОМНІ люди!
Які не хочуть викидати зайві кошти на повноцінну однуху!
Я краще орендарям куплю мікрохвильовку, як "плюшку"
і ще, мабуть, 100літровий бойлер, а не 50л.!
100л - дорогие, лучше 80л - они самые ходовые и есть по неплохим ценам, часто всякие скидки на них. На семью из 3-х хватает. И разница между 50 и 80 тоже не большая.
Есть модели, где для снятия/замены ТЭНа надо снимать бойлер, а есть где достаточно воду спустить и просто выкрутить ТЭН для замены.
Вы же рассчитываете не на экономных, а на плтежеспособных? Вы ж хотите за аренду брать как с полноценной однушки, тогда надо чем-то завлекать.
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ol_zy
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Додано: Нед 18 кві, 2021 21:43
ol_zy написав:
Вы же рассчитываете не на экономных, а на плтежеспособных?
Так
ol_zy написав:
Вы ж хотите за аренду брать как с полноценной однушки, тогда надо чем-то завлекать
Ні.
Таке можна було б у будинку, де немає смартів, а я б купив велику однушку(таку, як в мене, чи трошки меншу) і розділив/зробив би з неї 2 смарти - от тоді б так можна було!
А тут - шалена конкуренція(не знаю, чи у всіх будинках ЖК Ріел Сіті так - але в багатьох будинках, виділено майже по цілому під'їзду - тільки смарти!(різного метражу 25-27-30м2)
Тож, в такій шаленючій конкуренції, буде не так просто!
Але, було б скучно, якщо б все було так просто
Так що попереду - найцікавіше!
Не перемикайтесь!
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:35
Квесторе_поверніться написав: Успіх написав: ol_zy написав:
Зря - кондиционер не помешает или летом будете на паузу ставить сдачу? Есть не дорогие - как раз не жалко на аренду - 200-300 дол (особенно если брать зимой под новый год) + установка около 100 дол
А що - сьогодні такий вибагливий орендар пішов?
(курча, я собі в своїй не ставив кондюк - і нічо)
Та ну нах викидати 400дол. на кондюк (і то дешевий)+монтаж!
В смарт - хто піде? Яка ЦА?
А підуть в смарт - ЕКОНОМНІ люди!
Які не хочуть викидати зайві кошти на повноцінну однуху!
Я краще орендарям куплю мікрохвильовку, як "плюшку"
і ще, мабуть, 100літровий бойлер, а не 50л.!
Якщо сонячна сторона...потрібно ставити.
Світловідбиваючі штори (з фольги) рішають + вентилятор
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2
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:27
Успіх написав: ol_zy написав:
Вы же рассчитываете не на экономных, а на плтежеспособных?
Так
ol_zy написав:
Вы ж хотите за аренду брать как с полноценной однушки, тогда надо чем-то завлекать
Ні.
Таке можна було б у будинку, де немає смартів, а я б купив велику однушку(таку, як в мене, чи трошки меншу) і розділив/зробив би з неї 2 смарти - от тоді б так можна було!
А тут - шалена конкуренція(не знаю, чи у всіх будинках ЖК Ріел Сіті так - але в багатьох будинках, виділено майже по цілому під'їзду - тільки смарти!(різного метражу 25-27-30м2)
Тож, в такій шаленючій конкуренції, буде не так просто!
Але, було б скучно, якщо б все було так просто
Так що попереду - найцікавіше!
Не перемикайтесь!
в скільки реально оцінюєте оренду, і який бюджет на ремонт з усім?
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dinozavrik
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:45
dinozavrik написав:
в скільки реально оцінюєте оренду, і який бюджет на ремонт з усім?
Що я можу наперед сказати - якщо все дорожчає, не по днях, а по годинах!
Якщо б я робив ремонт цього літа, то думаю, що вклався б у 150-160Кгрн(під ключ)
І, якщо б я здавав свій смарт цієї осені, то думаю, що за 5-6К пішов би!(і за 1-2 тижні "оглядин")
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:10
Моя трьоха вже три тижня порожня, було аж декілька дзінків від рил з пропозиціями :,,Дві сестри з чоловіками та дітьми шукають трикімнатну квартиру''.Та аж один перегляд.ХЗ може до 8кг ціну опустити?!
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Bolt
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:27
Bolt написав:
Моя трьоха вже три тижня порожня, було аж декілька дзінків від рил з пропозиціями :,,Дві сестри з чоловіками та дітьми шукають трикімнатну квартиру''.Та аж один перегляд.ХЗ може до 8кг ціну опустити?!
Якщо ваша трьоха без ремонту (чи з легкою косметикою) - то я б її віддав "двом сестрам з їхніми..." на 2К вище ринку(вище аналогічних трьох) + завдаток у розмірі 3х місяців!
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