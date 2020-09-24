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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:45

  Bolt написав:Моя трьоха вже три тижня порожня, було аж декілька дзінків від рил з пропозиціями :,,Дві сестри з чоловіками та дітьми шукають трикімнатну квартиру''.Та аж один перегляд.ХЗ може до 8кг ціну опустити?!

Треба зробити, як успішний Успіх, який успішно інвештував кошти в смарт-конурку на Єпенях Львова! Кажуть, попит на такі курятники - просто зашкалює! нарот обожнює жити в 15 м2!
Frant
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