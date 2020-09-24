Там декілька сторінок))
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:00
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Там декілька сторінок))
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
.
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