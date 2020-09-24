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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:38

  Львівський БатяР написав:Я б рекомендував всі виводи під кондер всетаки підготувати і запланувати місце. А там життя покаже треба буде його чині...


Ну це дуже правильно. Все таки 400$ за кондюк вигідно.
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