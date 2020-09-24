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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:38

  Львівський БатяР написав:Я б рекомендував всі виводи під кондер всетаки підготувати і запланувати місце. А там життя покаже треба буде його чині...


Ну це дуже правильно. Все таки 400$ за кондюк вигідно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що там нового - цікавого будують, чи планують будувати у місті Лева?
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:32

Влада планує збільшити податок за продаж понад двох квартир за рік
Наразі при продажі понад як одного об’єкту нерухомості (житлового будинку, квартири, їхньої частини, окремих кімнат, садового будинку або землі, на якій вони розташовані) протягом одного року продавець сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Цю ставку планують зберегти, коли йдеться про укладення другого за рік договору з купівлі-продажу нерухомості. Однак, із кожної наступної угоди необхідно буде сплачувати стандартний ПДФО – 18%.
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