Ну це дуже правильно. Все таки 400$ за кондюк вигідно.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:38
Додано: Чет 22 кві, 2021 19:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Що там нового - цікавого будують, чи планують будувати у місті Лева?
Додано: Чет 22 кві, 2021 19:32
Влада планує збільшити податок за продаж понад двох квартир за рік
Наразі при продажі понад як одного об’єкту нерухомості (житлового будинку, квартири, їхньої частини, окремих кімнат, садового будинку або землі, на якій вони розташовані) протягом одного року продавець сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Цю ставку планують зберегти, коли йдеться про укладення другого за рік договору з купівлі-продажу нерухомості. Однак, із кожної наступної угоди необхідно буде сплачувати стандартний ПДФО – 18%.
Додано: Чет 22 кві, 2021 21:35
Тююююю, хіба це мало 2 квартири на рік?
Я б, взагалі, обмежив однією!
А то розвелося "спекулянтів", як комарів біля болота - а треба їм крильця підрізати
А на продаж однієї на рік, то ще б і знизив податок до 1-2%!
Так що не буде всяка нечисть(судді/прокурори/депутати і т.п.) по 100500 раз продавати свої 100500 квартир!
А продаєте - то прошу відкашляти в бюджет України!
По-трохи, по-троши і таки зроблять їх разом!
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