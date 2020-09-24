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Влада планує збільшити податок за продаж понад двох квартир за рік Наразі при продажі понад як одного об’єкту нерухомості (житлового будинку, квартири, їхньої частини, окремих кімнат, садового будинку або землі, на якій вони розташовані) протягом одного року продавець сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Цю ставку планують зберегти, коли йдеться про укладення другого за рік договору з купівлі-продажу нерухомості. Однак, із кожної наступної угоди необхідно буде сплачувати стандартний ПДФО – 18%.
jump написав:Влада планує збільшити податок за продаж понад двох квартир за рік Наразі при продажі понад як одного об’єкту нерухомості (житлового будинку, квартири, їхньої частини, окремих кімнат, садового будинку або землі, на якій вони розташовані) протягом одного року продавець сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Цю ставку планують зберегти, коли йдеться про укладення другого за рік договору з купівлі-продажу нерухомості. Однак, із кожної наступної угоди необхідно буде сплачувати стандартний ПДФО – 18%.
Тююююю, хіба це мало 2 квартири на рік? Я б, взагалі, обмежив однією! А то розвелося "спекулянтів", як комарів біля болота - а треба їм крильця підрізати
А на продаж однієї на рік, то ще б і знизив податок до 1-2%!
Так що не буде всяка нечисть(судді/прокурори/депутати і т.п.) по 100500 раз продавати свої 100500 квартир! А продаєте - то прошу відкашляти в бюджет України!