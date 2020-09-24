jump написав:

Цю ставку планують зберегти, коли йдеться про укладення другого за рік договору з купівлі-продажу нерухомості. Однак, із кожної наступної угоди необхідно буде сплачувати стандартний ПДФО – 18%.

Влада планує збільшити податок за продаж понад двох квартир за рікНаразі при продажі понад як одного об’єкту нерухомості (житлового будинку, квартири, їхньої частини, окремих кімнат, садового будинку або землі, на якій вони розташовані) протягом одного року