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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:38

  Львівський БатяР написав:Я б рекомендував всі виводи під кондер всетаки підготувати і запланувати місце. А там життя покаже треба буде його чині...


Ну це дуже правильно. Все таки 400$ за кондюк вигідно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що там нового - цікавого будують, чи планують будувати у місті Лева?
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:32

Влада планує збільшити податок за продаж понад двох квартир за рік
Наразі при продажі понад як одного об’єкту нерухомості (житлового будинку, квартири, їхньої частини, окремих кімнат, садового будинку або землі, на якій вони розташовані) протягом одного року продавець сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Цю ставку планують зберегти, коли йдеться про укладення другого за рік договору з купівлі-продажу нерухомості. Однак, із кожної наступної угоди необхідно буде сплачувати стандартний ПДФО – 18%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:32

На вул. Любінській у Львові збудують комплекс багатоповерхів

https://zaxid.net/na_mistsi_kolishnogo_ ... u_n1436444
Rasputin Ioan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:35

  jump написав:Влада планує збільшити податок за продаж понад двох квартир за рік
Наразі при продажі понад як одного об’єкту нерухомості (житлового будинку, квартири, їхньої частини, окремих кімнат, садового будинку або землі, на якій вони розташовані) протягом одного року продавець сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Цю ставку планують зберегти, коли йдеться про укладення другого за рік договору з купівлі-продажу нерухомості. Однак, із кожної наступної угоди необхідно буде сплачувати стандартний ПДФО – 18%.

Тююююю, хіба це мало 2 квартири на рік?
Я б, взагалі, обмежив однією!
А то розвелося "спекулянтів", як комарів біля болота :D - а треба їм крильця підрізати :mrgreen:

А на продаж однієї на рік, то ще б і знизив податок до 1-2%!

Так що не буде всяка нечисть(судді/прокурори/депутати і т.п.) по 100500 раз продавати свої 100500 квартир!
А продаєте - то прошу відкашляти в бюджет України! 8)

По-трохи, по-троши і таки зроблять їх разом! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:33

Хто це був?

Признавайтесь, хто цей херой? )))

П’яний 40-річний львів'янин на Porsche Cayenne розбив три автомобіл

https://zaxid.net/pyaniy_40_richniy_lvi ... h_n1517846
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:34

  Успіх написав:Що там нового - цікавого будують, чи планують будувати у місті Лева?

А, ось це... ти ж не місцевий, то не знаєш :mrgreen:
У Львові почали демонтаж барельєфів Монумента слави

У червні УКУ відкриє новий колегіум біля Стрийського парку

На Сихові відкрили перший ресторан міжнародної мережі KFC

https://zaxid.net/news/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що ви дурака валяєте?
Ясно, що я мав на увазі житлову нерухомість(цікаву під здачу в оренду)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:59

  Успіх написав:Що ви дурака валяєте?
Ясно, що я мав на увазі житлову нерухомість(цікаву під здачу в оренду)

В вас навчився)))

Цікавої вже немає...

Буде цікава біля Стрийського парку, біля академії сух.військ.

Здається буде ЮДП будувати, цінник нікому не сподобається... (((
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:цінник нікому не сподобається...

Ну, тоді це для себе, а не під оренду.
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