Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:00
change_pm написав: Успіх написав:
Що там нового - цікавого будують, чи планують будувати у місті Лева?
А, ось це... ти ж не місцевий, то не знаєш
У Львові почали демонтаж барельєфів Монумента слави У червні УКУ відкриє новий колегіум біля Стрийського парку На Сихові відкрили перший ресторан міжнародної мережі KFC https://zaxid.net/news/
А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:56
З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють.
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