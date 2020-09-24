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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:00

  change_pm написав:
  Успіх написав:Що там нового - цікавого будують, чи планують будувати у місті Лева?

А, ось це... ти ж не місцевий, то не знаєш :mrgreen:
У Львові почали демонтаж барельєфів Монумента слави

У червні УКУ відкриє новий колегіум біля Стрийського парку

На Сихові відкрили перший ресторан міжнародної мережі KFC

https://zaxid.net/news/

А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла :(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:07

  Bolt написав:А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла :(

О, а нащо Садік старається і вєлодоріжки вам будує :?: :roll:

не благодарніє...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:56

  change_pm написав:
  Bolt написав:А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла :(

О, а нащо Садік старається і вєлодоріжки вам будує :?: :roll:

не благодарніє...

З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють.
Bolt
 
Повідомлень: 652
З нами з: 09.11.17
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:07

  Bolt написав:
  change_pm написав:
  Bolt написав:А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла :(

О, а нащо Садік старається і вєлодоріжки вам будує :?: :roll:

не благодарніє...

З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють.

Такі не понялі...

Ви ж у ойропу хотіли? Ну, особисто Ви може і не хотіли...

То звикайте / чекайте (бували у Берліні?) до велодоріжок, ЛГБТ і "арабів", пиво і берлінські транваї у Львові вже є...

зі. Мені особисто по центру Львова пішки чудово ходиться, а якщо якісь "алігатори" з "села" не можуть зайхати до центру, то мені на них, так само, як і їм на мене )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:47

  change_pm написав:Признавайтесь, хто цей херой? )))

П’яний 40-річний львів'янин на Porsche Cayenne розбив три автомобіл

https://zaxid.net/pyaniy_40_richniy_lvi ... h_n1517846


Маковський Євгеній Сергійович, директор компанії “Акваполімер Інжиніринг”
https://aquapolymer.com.ua/

відлупасив селфіменів, ще й обдзюрив їхню бричку :lol:

П.С.на початку тижня 5 екіпажів рапідів/пріусів + 1 мицик + 1 бус з тараном, повний нацгвардійців втихомирювали одного хлописька, 27 року в парку Франка, то він двом тим недолугим пику натовк :lol:

такі хлописка, моцні як дуби, жиют в тім Львові :shock:
jump
 
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