Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:00
change_pm написав: Успіх написав:
Що там нового - цікавого будують, чи планують будувати у місті Лева?
А, ось це... ти ж не місцевий, то не знаєш
У Львові почали демонтаж барельєфів Монумента слави У червні УКУ відкриє новий колегіум біля Стрийського парку На Сихові відкрили перший ресторан міжнародної мережі KFC https://zaxid.net/news/
А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла
Bolt
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:56
З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють.
Bolt
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:07
Bolt написав: З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують
.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють.
Такі не понялі...
Ви ж у ойропу хотіли? Ну, особисто
Ви
може і не хотіли...
То звикайте / чекайте (бували у Берліні?) до велодоріжок, ЛГБТ і "арабів", пиво і берлінські транваї у Львові вже є...
зі. Мені особисто по центру Львова пішки чудово ходиться, а якщо якісь "алігатори" з "села" не можуть зайхати до центру, то мені на них, так само, як і їм на мене )))
change_pm
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:47
Маковський Євгеній Сергійович, директор компанії “Акваполімер Інжиніринг”
https://aquapolymer.com.ua/
відлупасив селфіменів, ще й обдзюрив їхню бричку
П.С.на початку тижня 5 екіпажів рапідів/пріусів + 1 мицик + 1 бус з тараном, повний нацгвардійців втихомирювали одного хлописька, 27 року в парку Франка, то він двом тим недолугим пику натовк
такі хлописка, моцні як дуби, жиют в тім Львові
jump
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:02
На вул. Любінській у Львові збудують комплекс багатоповерхівок, найвища з яких матиме 20 поверхів
https://zaxid.net/na_mistsi_kolishnogo_ ... u_n1436444
Rasputin Ioan
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:42
Успіх
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Додано: Суб 24 кві, 2021 08:23
Якщо дослухаєте/додивитись це до половини, то вас і за вуха не відтягнеш, поки цей ролик не завершиться!
Наче, нічого нового - але, тут зібраний КОНЦЕНТРАТ з багатьох РОЗУМНИХ КНИЖОК
п.с.
Тепер, після прослуховування цієї аудіокниги, я ще додам до своєї фрази - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! - додам ще по слову:
Тож тепер -
ДОБРЕ ДУМАЙТЕ!
СМІЛИВО ДІЙТЕ!
ПРОСТО БАГАТІЙТЕ!©
Успіх
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Додано: Суб 24 кві, 2021 10:20
Стоп смамити. Скільки можна неуспіх???
Пиши по суті про нерухомість.
Ethereum
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