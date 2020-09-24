Додано: Суб 24 кві, 2021 14:42

Bolt написав: З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють. З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють.

Bolt написав: Надія, що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла Надія, що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла

Тобто коли я пересідаю з автомобіля на велосипед, я потрапляю в категорію не "нормальних" людей?Я навпаки, чекаю завершення ремонту. Ми з сім'єю вже давно хотіли прогулятися до вокзалу, подивитися на реконструйовану пл. Двірцеву. Автівкою це сенсу немає робити, пішки щось ніяк не зберемося, думали, що велосипед - оптимальний вибір для такої прогулянки. Тому я особисто дуже чекаю на завершення цього проєкту.Розширення Кульпарківської до 6 смуг особливо нічого не дасть, оскільки далі вони все одно впиратимуться в більш вузькі вулиці. Та й загалом, вже давно доведено, що більші дороги притягують більше автівок, що не вирішує проблему трафіку. Я колись тут розповідав, як я стояв в тягнучках в 12-смуговому (по 6 в кожну сторону) під'їзді до Бостона, і 18-смугововій об'їзній Лос-Анджелеса.Тому що при в'їзді в місто, вони впираються в 4-5-6 смугові вулиці (інколи з одностороннім рухом) + світлофори. Ближчий приклад - це об'їзна Кракова (4 смуги руху в кожну сторону на А4 намагаються потрапити в місто через 2-смугові в'їзди). Тому розширення доріг в довготривалій перспективі - це шлях в нікуди. З нашою конфігурацією міста логічніше рухатися європейським шляхом - пересування пішки, популяризація/розвиток велоруху, розвиток громадського транспорту.Це я вже не говорю про екологію/чистоту повітря. Якщо в нас місто перетвориться на суцільний затор з 6 смуг, що на 50%+ складається з автомобілів з Євро-2 і нижче (новіші авто, але з вибитими каталізаторами, також в цю категорію), то за 5-10-15 років це суттєво відіб'ється на стані здоров'я львів'ян. Ну але ті, хто на останні гроші пригнаняють polskie blachy, стратегічно не думають, їм важлива можливість отримати дешеве авто "вже й негайно".Тому, як на мене, єдина вірна стратегія для міста - це робити його більш придатним для пішоходів (по типу проєктів) і велосипедистів (вже згадані велодоріжки), розвивати громадський транспорт (тут і виділені смуги, і оновлення рухомого складу, і електронний квиток). Іншими словами, звільняти місто від автомобілів. Якщо дуже хочется на авто, то це можна, але буде повільніше і дорожче (за допомогою виділених смуг громадський транспорт має рухатись швидше ніж авто, платне паркування і т.ін).