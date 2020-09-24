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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:00

  change_pm написав:
  Успіх написав:Що там нового - цікавого будують, чи планують будувати у місті Лева?

А, ось це... ти ж не місцевий, то не знаєш :mrgreen:
У Львові почали демонтаж барельєфів Монумента слави

У червні УКУ відкриє новий колегіум біля Стрийського парку

На Сихові відкрили перший ресторан міжнародної мережі KFC

https://zaxid.net/news/

А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла :(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:07

  Bolt написав:А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла :(

О, а нащо Садік старається і вєлодоріжки вам будує :?: :roll:

не благодарніє...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:56

  change_pm написав:
  Bolt написав:А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла :(

О, а нащо Садік старається і вєлодоріжки вам будує :?: :roll:

не благодарніє...

З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:07

  Bolt написав:
  change_pm написав:
  Bolt написав:А ще на Кульпі міняють опори контактної мережі пі д тролейбус.Надія , що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла :(

О, а нащо Садік старається і вєлодоріжки вам будує :?: :roll:

не благодарніє...

З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють.

Такі не понялі...

Ви ж у ойропу хотіли? Ну, особисто Ви може і не хотіли...

То звикайте / чекайте (бували у Берліні?) до велодоріжок, ЛГБТ і "арабів", пиво і берлінські транваї у Львові вже є...

зі. Мені особисто по центру Львова пішки чудово ходиться, а якщо якісь "алігатори" з "села" не можуть зайхати до центру, то мені на них, так само, як і їм на мене )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:47

  change_pm написав:Признавайтесь, хто цей херой? )))

П’яний 40-річний львів'янин на Porsche Cayenne розбив три автомобіл

https://zaxid.net/pyaniy_40_richniy_lvi ... h_n1517846


Маковський Євгеній Сергійович, директор компанії “Акваполімер Інжиніринг”
https://aquapolymer.com.ua/

відлупасив селфіменів, ще й обдзюрив їхню бричку :lol:

П.С.на початку тижня 5 екіпажів рапідів/пріусів + 1 мицик + 1 бус з тараном, повний нацгвардійців втихомирювали одного хлописька, 27 року в парку Франка, то він двом тим недолугим пику натовк :lol:

такі хлописка, моцні як дуби, жиют в тім Львові :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

На вул. Любінській у Львові збудують комплекс багатоповерхівок, найвища з яких матиме 20 поверхів https://zaxid.net/na_mistsi_kolishnogo_ ... u_n1436444
Rasputin Ioan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:06

  Rasputin Ioan написав:На вул. Любінській у Львові збудують комплекс багатоповерхівок, найвища з яких матиме 20 поверхів https://zaxid.net/na_mistsi_kolishnogo_ ... u_n1436444

Ха-ха, то на Сихові Авалон Ап - ще ніхто не переплюне! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:З-за тих клятих велодоріжок , дороги для нормальних людей завужують.Зайшов недавно на Бандери, то пісец у що її перетворюють.


Тобто коли я пересідаю з автомобіля на велосипед, я потрапляю в категорію не "нормальних" людей? :) Я навпаки, чекаю завершення ремонту. Ми з сім'єю вже давно хотіли прогулятися до вокзалу, подивитися на реконструйовану пл. Двірцеву. Автівкою це сенсу немає робити, пішки щось ніяк не зберемося, думали, що велосипед - оптимальний вибір для такої прогулянки. Тому я особисто дуже чекаю на завершення цього проєкту.

  Bolt написав:Надія, що Кульпу розширять до 6 ти полос зникла :(


Розширення Кульпарківської до 6 смуг особливо нічого не дасть, оскільки далі вони все одно впиратимуться в більш вузькі вулиці. Та й загалом, вже давно доведено, що більші дороги притягують більше автівок, що не вирішує проблему трафіку. Я колись тут розповідав, як я стояв в тягнучках в 12-смуговому (по 6 в кожну сторону) під'їзді до Бостона, і 18-смугововій об'їзній Лос-Анджелеса.

Зображення

Тому що при в'їзді в місто, вони впираються в 4-5-6 смугові вулиці (інколи з одностороннім рухом) + світлофори. Ближчий приклад - це об'їзна Кракова (4 смуги руху в кожну сторону на А4 намагаються потрапити в місто через 2-смугові в'їзди). Тому розширення доріг в довготривалій перспективі - це шлях в нікуди. З нашою конфігурацією міста логічніше рухатися європейським шляхом - пересування пішки, популяризація/розвиток велоруху, розвиток громадського транспорту.

Це я вже не говорю про екологію/чистоту повітря. Якщо в нас місто перетвориться на суцільний затор з 6 смуг, що на 50%+ складається з автомобілів з Євро-2 і нижче (новіші авто, але з вибитими каталізаторами, також в цю категорію), то за 5-10-15 років це суттєво відіб'ється на стані здоров'я львів'ян. Ну але ті, хто на останні гроші пригнаняють polskie blachy, стратегічно не думають, їм важлива можливість отримати дешеве авто "вже й негайно".

Тому, як на мене, єдина вірна стратегія для міста - це робити його більш придатним для пішоходів (по типу проєктів "Зелена лінія") і велосипедистів (вже згадані велодоріжки), розвивати громадський транспорт (тут і виділені смуги, і оновлення рухомого складу, і електронний квиток). Іншими словами, звільняти місто від автомобілів. Якщо дуже хочется на авто, то це можна, але буде повільніше і дорожче (за допомогою виділених смуг громадський транспорт має рухатись швидше ніж авто, платне паркування і т.ін).
Coder
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 21:37

  change_pm написав:
Буде цікава біля Стрийського парку, біля академії сух.військ.

Здається буде ЮДП будувати, цінник нікому не сподобається... (((


Те, що LvivTechCity називається?
І який там цінник буде?
yurko81
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 22:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:розвивати громадський транспорт (тут і виділені смуги, і оновлення рухомого складу, і електронний квиток). Іншими словами, звільняти місто від автомобілів. Якщо дуже хочется на авто, то це можна, але буде повільніше і дорожче (за допомогою виділених смуг громадський транспорт має рухатись швидше ніж авто, платне паркування і т.ін).

Повністю підтримую!
  yurko81 написав:І який там цінник буде?

Конячий))
+/-2К-м2 на котлованчику :)
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