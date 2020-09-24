Додано: Суб 01 тра, 2021 21:25

Львівський БатяР написав: Це одностороння стратегія тому вона буде не ефективною! Зараз її тянуть за вуха бо вона банально потребує менше грошей. Як не крути в підсумку всеодно треба буде закопуватись вниз будуючи паркінги!

Якщо брати співвідношення парку авто до к-сті населення і співставляти з Європою, нам ше є куди рости!!! І це потрібно враховувати! Це одностороння стратегія тому вона буде не ефективною! Зараз її тянуть за вуха бо вона банально потребує менше грошей. Як не крути в підсумку всеодно треба буде закопуватись вниз будуючи паркінги!Якщо брати співвідношення парку авто до к-сті населення і співставляти з Європою, нам ше є куди рости!!! І це потрібно враховувати!

Bolt написав: Такий же трешак , як на Бандери зроблять ?!А слабо дворівневу розв'язку Стрийська -Наукова зробити.Чи знов потім будуть нити, що ми би з задоволенням але бракує місця, бо ми його вже під забудову виділили. Такий же трешак , як на Бандери зроблять ?!А слабо дворівневу розв'язку Стрийська -Наукова зробити.Чи знов потім будуть нити, що ми би з задоволенням але бракує місця, бо ми його вже під забудову виділили.

Про гроші - абсолютно вірно! Щодо закопування вниз, поки що питання:- рівень автомобілізації - тут потрібно розділяти питання автомобілеволодіння і автомобілекористування. Високий рівень автоволодіння, не означає ідентичного рівня автомобілекористування (в мене в Німеччині, Нідерладнах, Швейцарії багато друзів, для яких автівка - це транспорт вихідного дня, протягом робочого тижня зручніше/швидше пересуватися громадським транспортом, велосипедом, пішки). Та й без того поділу, рівень автомобілізації Львова, трішки вищий ніж Копенгагена, і лише трішки (<10%) поступається Амстердаму, з яким Львів зручно порівнювати в контексті транспортної інфраструктури (площа, населення);- фінанси - місто це не потягне. Закопуватись вниз потрібно за кошт інвесторів. Інвестори прийдуть тоді, коли побачать як на цьому можна заробляти. Для цього потрібно впорядкувати паркування (що, до речі, дасть місту можливість заробити додаткові кошти). Поки автівку можна безкарно кинути на газоні/тротуарі, то жоден притомний інвестор не буде вкладати кошти в такий проєкт. В Україні плата за паркування складає в середньому 0.05% доходів міста, в Нідерландах - 3% доходів міста. Тому, тут нам також є куди рости (викорінювати культуру "а де я маю стати" і "спочатку збудуйте паркінги"). І це було б добре з двох причин - додаткові гроші в бюджет міста і сигнал інвесторам, що попит на інфраструктуру для паркування є.Дворівнева розв'язка на перехресті Стрийська-Наукова - може й гарна ідея, але знову все впирається у фінанси. Вартість реалізації такого проекту ~1 млрд. грн. Весь бюджет розвитку Львова (а це не лише реконструкція і ремонт вулиць, там ще освіта, медицина, громадський транспорт) в 2021 році - 3.7 млрд (спочатку планувалося близько 3 млрд.). Тобто за вартість однієї розв'язки можна відремонтувати Шевченка, Бандери, Пекарську... ще й мабуть, залишиться. Вгатити левову частку бюджету в такий проєкт зараз, як на мене, недоцільно. Коли всі вулиці будуть відремонтовані- можливо, зараз - ні.