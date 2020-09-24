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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 691692693694>
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 21:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:Це одностороння стратегія тому вона буде не ефективною! Зараз її тянуть за вуха бо вона банально потребує менше грошей. Як не крути в підсумку всеодно треба буде закопуватись вниз будуючи паркінги!
Якщо брати співвідношення парку авто до к-сті населення і співставляти з Європою, нам ше є куди рости!!! І це потрібно враховувати!


Про гроші - абсолютно вірно! Щодо закопування вниз, поки що питання:
- рівень автомобілізації - тут потрібно розділяти питання автомобілеволодіння і автомобілекористування. Високий рівень автоволодіння, не означає ідентичного рівня автомобілекористування (в мене в Німеччині, Нідерладнах, Швейцарії багато друзів, для яких автівка - це транспорт вихідного дня, протягом робочого тижня зручніше/швидше пересуватися громадським транспортом, велосипедом, пішки). Та й без того поділу, рівень автомобілізації Львова, трішки вищий ніж Копенгагена, і лише трішки (<10%) поступається Амстердаму, з яким Львів зручно порівнювати в контексті транспортної інфраструктури (площа, населення);
- фінанси - місто це не потягне. Закопуватись вниз потрібно за кошт інвесторів. Інвестори прийдуть тоді, коли побачать як на цьому можна заробляти. Для цього потрібно впорядкувати паркування (що, до речі, дасть місту можливість заробити додаткові кошти). Поки автівку можна безкарно кинути на газоні/тротуарі, то жоден притомний інвестор не буде вкладати кошти в такий проєкт. В Україні плата за паркування складає в середньому 0.05% доходів міста, в Нідерландах - 3% доходів міста. Тому, тут нам також є куди рости (викорінювати культуру "а де я маю стати" і "спочатку збудуйте паркінги"). І це було б добре з двох причин - додаткові гроші в бюджет міста і сигнал інвесторам, що попит на інфраструктуру для паркування є.

  Bolt написав:Такий же трешак , як на Бандери зроблять ?!А слабо дворівневу розв'язку Стрийська -Наукова зробити.Чи знов потім будуть нити, що ми би з задоволенням але бракує місця, бо ми його вже під забудову виділили.


Дворівнева розв'язка на перехресті Стрийська-Наукова - може й гарна ідея, але знову все впирається у фінанси. Вартість реалізації такого проекту ~1 млрд. грн. Весь бюджет розвитку Львова (а це не лише реконструкція і ремонт вулиць, там ще освіта, медицина, громадський транспорт) в 2021 році - 3.7 млрд (спочатку планувалося близько 3 млрд.). Тобто за вартість однієї розв'язки можна відремонтувати Шевченка, Бандери, Пекарську... ще й мабуть, залишиться. Вгатити левову частку бюджету в такий проєкт зараз, як на мене, недоцільно. Коли всі вулиці будуть відремонтовані :) - можливо, зараз - ні.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 00:07

  Bolt написав:
  change_pm написав:
Львівська мерія затвердила ескізний проект реконструкції вул. Вітовського
Разом із вул. Вітовського мають відремонтувати проблемне перехрестя вул. Сахарова – Вітовського

https://zaxid.net/lvivska_miskrada_zatv ... o_n1512297

Такий же трешак , як на Бандери зроблять ?!А слабо дворівневу розв'язку Стрийська -Наукова зробити.Чи знов потім будуть нити, що ми би з задоволенням але бракує місця, бо ми його вже під забудову виділили.

А для чого там двох рівневу розвязку робити? Ну проїде авто на 1-2 хвилини швидше це перехрестя і стане на наступному, корок просто пересунеться на 200 метрів до наступного світлофору

Дуже раджу поставити гру Cities Skyline, там легко перевірити ідею та ефект від заміни одного перехрестя на круту розвязку
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 05:51

А для чого там двох рівневу розвязку робити? Ну проїде авто на 1-2 хвилини швидше це перехрестя і стане на наступному, корок просто пересунеться на 200 метрів до наступного світлофору

Дуже раджу поставити гру Cities Skyline, там легко перевірити ідею та ефект від заміни одного перехрестя на круту розвязку[/quote]
Залежить в який бік , якщо в сторону центра то так, а якщо з Сихова виїжджати чи зі сторони центру то набагато швидше буде.Я в п'ятницю з Шувару їхав, так там тянучка метрів за 300 була, реально хвилин на 7-8.Трошки швидше вдалося проскочити об'їздом по полосі ГТ.Добре, що зразу не вискочив на неї ,там менти сховалися за мийкою і отоварювали штрафами.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

От вона вся сутність вільнолюдини - проскочити по полосі ГТ поки менти не побачили.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То полоси ГТ не мають права на існування?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:53

  sailed написав:То полоси ГТ не мають права на існування?

Однозначно мають!

Я би зробив так - хочеш їздити по полосі ГТ - 10 куе в рік в касу міста і мітка під скло...

Кожен рік нова мітка в ціні росте на індекс інфлецу :mrgreen:

зі. Штрафи за проїзд по ГТ без мітки підняти в 10-20 раз...

Всі будуть слухняні і бюджету міста перепаде )))

ззі. За міточний бюджет покращується публічний транспорт, будуються велодоріжки і так далі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 13:12

  Успіх написав:
  roberto dark написав:То що, головний БАЛАКУН закриває тему здачі чудо-смарту до осені?))

Ну а сенс переливати з пустого в порожнє і ворожити на кавовій гущі? :D


Слава богу трохи заблокували спамиста.
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:38

  Ethereum написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:То що, головний БАЛАКУН закриває тему здачі чудо-смарту до осені?))

Ну а сенс переливати з пустого в порожнє і ворожити на кавовій гущі? :D


Слава богу трохи заблокували спамиста.
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Як можна в одному реченні згадувати Бога і, водночас - ненавидіти когось? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:53

  Ethereum написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:Ну а сенс переливати з пустого в порожнє і ворожити на кавовій гущі? :D


Слава богу трохи заблокували спамиста.
Всіх з Великоднем!

Як можна в одному реченні згадувати Бога і, водночас - ненавидіти когось? ;)

Невідємнна риса правдивого галичанина.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Невідємнна риса

Щось зразу згадався наш хитрий лис/всесяйний дрібцьо ;)
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