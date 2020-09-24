|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 тра, 2021 21:25
7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе https://news.finance.ua/ru/news/-/491827/arenda-zhilya-v-kieve-prodolzhaet-dorozhat-kak-izmenilis-rastsenki
але Успіх здаватиме у Львові смарт на Левандівці як у Києві 1к
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24385
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 02 тра, 2021 21:34
Я думаю неуспіх здасть по 7000-7500. Що тут такого ,ціни в нас високі. І немає ніякої ненависті )) що за висновки?))
Сьогодні бачив робітника,який в мене працював в 2014 р.за 200гр в день ,а сьогодні на Х5! Поздоровався. Чим неуспіх гірший? Просто він трошки заспамує все. А так старається вийти в люди . Ну треба йому дорогу показати)) щоб він теж на лексусі їздив і мав квартирки)) і Буде доляровий Успіх!!
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1523
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 тра, 2021 22:04
Ethereum написав:
Я думаю неуспіх здасть по 7000-7500. Що тут такого ,ціни в нас високі. І немає ніякої ненависті )) що за висновки?))
Сьогодні бачив робітника,який в мене працював в 2014 р.за 200гр в день ,а сьогодні на Х5! Поздоровався. Чим неуспіх гірший? Просто він трошки заспамує все. А так старається вийти в люди . Ну треба йому дорогу показати)) щоб він теж на лексусі їздив і мав квартирки)) і Буде доляровий Успіх!!
при курсі ПА60, думаю, в Успіха буде успішний успіх оренди в 7К
з.і.
в мене в швагера в родині вже три бляхи, беруть четверту, бо одну бляху вже не вигідно рихтувати. А ще пару років тому гарували в Польщі на полуницях.
з.з.і.
Х5, надіюсь не битий, не втоплений, пробіг не скручений?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24385
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 02 тра, 2021 23:01
Їде до того, що з наближеням зими таку суму я буду просити за свою трьоху на Сихові:(
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 23:04
Ethereum написав:
Я думаю неуспіх здасть по 7000-7500. Що тут такого ,ціни в нас високі. І немає ніякої ненависті )) що за висновки?))
Сьогодні бачив робітника,який в мене працював в 2014 р.за 200гр в день ,а сьогодні на Х5! Поздоровався. Чим неуспіх гірший? Просто він трошки заспамує все. А так старається вийти в люди . Ну треба йому дорогу показати)) щоб він теж на лексусі їздив і мав квартирки)) і Буде доляровий Успіх!!
Позавчора , проїжджаючи повз черговий бізнесцентр , побудований на місці Львівприладу , бачив як подібний Х5 двадцятирічної давності вантажили на евацкуятор...
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1871
|257667
|
|
|10572
|1404154
|
|
|228
|25663
|
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
|