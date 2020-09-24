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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе
https://news.finance.ua/ru/news/-/491827/arenda-zhilya-v-kieve-prodolzhaet-dorozhat-kak-izmenilis-rastsenki
але Успіх здаватиме у Львові смарт на Левандівці як у Києві 1к
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:34

  flyman написав:7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе
https://news.finance.ua/ru/news/-/491827/arenda-zhilya-v-kieve-prodolzhaet-dorozhat-kak-izmenilis-rastsenki
але Успіх здаватиме у Львові смарт на Левандівці як у Києві 1к



Я думаю неуспіх здасть по 7000-7500. Що тут такого ,ціни в нас високі. І немає ніякої ненависті )) що за висновки?))
Сьогодні бачив робітника,який в мене працював в 2014 р.за 200гр в день ,а сьогодні на Х5! Поздоровався. Чим неуспіх гірший? Просто він трошки заспамує все. А так старається вийти в люди . Ну треба йому дорогу показати)) щоб він теж на лексусі їздив і мав квартирки)) і Буде доляровий Успіх!!
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:04

  Ethereum написав:
  flyman написав:7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе
https://news.finance.ua/ru/news/-/491827/arenda-zhilya-v-kieve-prodolzhaet-dorozhat-kak-izmenilis-rastsenki
але Успіх здаватиме у Львові смарт на Левандівці як у Києві 1к



Я думаю неуспіх здасть по 7000-7500. Що тут такого ,ціни в нас високі. І немає ніякої ненависті )) що за висновки?))
Сьогодні бачив робітника,який в мене працював в 2014 р.за 200гр в день ,а сьогодні на Х5! Поздоровався. Чим неуспіх гірший? Просто він трошки заспамує все. А так старається вийти в люди . Ну треба йому дорогу показати)) щоб він теж на лексусі їздив і мав квартирки)) і Буде доляровий Успіх!!

при курсі ПА60, думаю, в Успіха буде успішний успіх оренди в 7К

з.і.
в мене в швагера в родині вже три бляхи, беруть четверту, бо одну бляху вже не вигідно рихтувати. А ще пару років тому гарували в Польщі на полуницях.

з.з.і.
Х5, надіюсь не битий, не втоплений, пробіг не скручений?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 23:01

  flyman написав:7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе
https://news.finance.ua/ru/news/-/491827/arenda-zhilya-v-kieve-prodolzhaet-dorozhat-kak-izmenilis-rastsenki
але Успіх здаватиме у Львові смарт на Левандівці як у Києві 1к

Їде до того, що з наближеням зими таку суму я буду просити за свою трьоху на Сихові:(
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 23:04

  Ethereum написав:
  flyman написав:7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе
https://news.finance.ua/ru/news/-/491827/arenda-zhilya-v-kieve-prodolzhaet-dorozhat-kak-izmenilis-rastsenki
але Успіх здаватиме у Львові смарт на Левандівці як у Києві 1к



Я думаю неуспіх здасть по 7000-7500. Що тут такого ,ціни в нас високі. І немає ніякої ненависті )) що за висновки?))
Сьогодні бачив робітника,який в мене працював в 2014 р.за 200гр в день ,а сьогодні на Х5! Поздоровався. Чим неуспіх гірший? Просто він трошки заспамує все. А так старається вийти в люди . Ну треба йому дорогу показати)) щоб він теж на лексусі їздив і мав квартирки)) і Буде доляровий Успіх!!

Позавчора , проїжджаючи повз черговий бізнесцентр , побудований на місці Львівприладу , бачив як подібний Х5 двадцятирічної давності вантажили на евацкуятор...
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