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Справи з арендою у Львові все гірші з кожним днем для власників житла. Долярчик заскочив у поїзд, який їде не в тому напрямку. Ось наприклад за 8000 віддадуть 40 м однушку із окремою кухней 12 м (!!! ), в новенькому , гарненькому жк Шоколад комфорт класу, майже в 10 хвилинах пішого ходу від улюбленого долярчиками ОПЕРНОГО ТЕАТРУ по гарно відремонтованій вулиці Шевченка. А по 9000 там 45 метрові з дизайнерским ремонтом. https://m.olx.ua/obyavlenie/orenda-kvar ... LpT0h.html
roberto dark написав:Справи з арендою у Львові все гірші з кожним днем для власників житла. Долярчик заскочив у поїзд, який їде не в тому напрямку. Ось наприклад за 8000 віддадуть 40 м однушку із окремою кухней 12 м (!!! ), в новенькому , гарненькому жк Шоколад комфорт класу, майже в 10 хвилинах пішого ходу від улюбленого долярчиками ОПЕРНОГО ТЕАТРУ по гарно відремонтованій вулиці Шевченка. А по 9000 там 45 метрові з дизайнерским ремонтом. https://m.olx.ua/obyavlenie/orenda-kvar ... LpT0h.html