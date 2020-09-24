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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:33

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе
https://news.finance.ua/ru/news/-/491827/arenda-zhilya-v-kieve-prodolzhaet-dorozhat-kak-izmenilis-rastsenki
але Успіх здаватиме у Львові смарт на Левандівці як у Києві 1к

Їде до того, що з наближеням зими таку суму я буду просити за свою трьоху на Сихові:(

Так і буде, якщо не продасте і не купити щось НОВЕ! (хоч на Левандівці) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

,,Дедушка оглох и ослеп, а не сошел с ума"©
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 10:05

Bolt
:mrgreen:
Нічо, нічо - на Левандівці, цієї осені/зими, полятять ранні ластівки/смарти під оренду.
От тоді й побачимо вихлоп і порівняємо - новий смартVSтрьошка у старому фонді! 8)
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:39

Справи з арендою у Львові все гірші з кожним днем для власників житла. Долярчик заскочив у поїзд, який їде не в тому напрямку. Ось наприклад за 8000 віддадуть 40 м однушку із окремою кухней 12 м (!!! ), в новенькому , гарненькому жк Шоколад комфорт класу, майже в 10 хвилинах пішого ходу від улюбленого долярчиками ОПЕРНОГО ТЕАТРУ по гарно відремонтованій вулиці Шевченка. А по 9000 там 45 метрові з дизайнерским ремонтом.
https://m.olx.ua/obyavlenie/orenda-kvar ... LpT0h.html
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:29

  roberto dark написав:Справи з арендою у Львові все гірші з кожним днем для власників житла. Долярчик заскочив у поїзд, який їде не в тому напрямку. Ось наприклад за 8000 віддадуть 40 м однушку із окремою кухней 12 м (!!! ), в новенькому , гарненькому жк Шоколад комфорт класу, майже в 10 хвилинах пішого ходу від улюбленого долярчиками ОПЕРНОГО ТЕАТРУ по гарно відремонтованій вулиці Шевченка. А по 9000 там 45 метрові з дизайнерским ремонтом.
https://m.olx.ua/obyavlenie/orenda-kvar ... LpT0h.html

Смайлик яким Долярек супруводжує свої пости, помалу перетворится в це:
https://memepedia.ru/ded-garold/
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну то нехай зайде на сусідню гілку про закордонну нерухомість. Там його чекає трохи позитиву )). Життя воно таке .. Білі та чорні полоси...
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:перетворится в це:

Так факти на моїй стороні!
(читайте нижче)
  jokk написав:Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?

Наприклад, я рахую так:
- смарт куплений в грудні пА 450Кгрн(16Кдол)
- зараз, в іншій черзі цього ж ЖК, такий же смарт/на такій же стадії, як був тоді у грудні(залитий котлован) можна взяти вже пА 490Кгрн!!!

Тобто, навіть, якщо було тупо чекати до сьогодні в гривні на депо - то ніяке депо не наздогнало цього росту!!!

А так, як вже в моїй черзі вигнали 5 поверхів, то я ще й у непоганому, віртуальному :D плюсі! :wink [/quote]

п.с.
Так що смайлик однозначно такий :D
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