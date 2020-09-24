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Справи з арендою у Львові все гірші з кожним днем для власників житла. Долярчик заскочив у поїзд, який їде не в тому напрямку. Ось наприклад за 8000 віддадуть 40 м однушку із окремою кухней 12 м (!!! ), в новенькому , гарненькому жк Шоколад комфорт класу, майже в 10 хвилинах пішого ходу від улюбленого долярчиками ОПЕРНОГО ТЕАТРУ по гарно відремонтованій вулиці Шевченка. А по 9000 там 45 метрові з дизайнерским ремонтом. https://m.olx.ua/obyavlenie/orenda-kvar ... LpT0h.html
roberto dark написав:Справи з арендою у Львові все гірші з кожним днем для власників житла. Долярчик заскочив у поїзд, який їде не в тому напрямку. Ось наприклад за 8000 віддадуть 40 м однушку із окремою кухней 12 м (!!! ), в новенькому , гарненькому жк Шоколад комфорт класу, майже в 10 хвилинах пішого ходу від улюбленого долярчиками ОПЕРНОГО ТЕАТРУ по гарно відремонтованій вулиці Шевченка. А по 9000 там 45 метрові з дизайнерским ремонтом. https://m.olx.ua/obyavlenie/orenda-kvar ... LpT0h.html
jokk написав:Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?
Наприклад, я рахую так: - смарт куплений в грудні пА 450Кгрн(16Кдол) - зараз, в іншій черзі цього ж ЖК, такий же смарт/на такій же стадії, як був тоді у грудні(залитий котлован) можна взяти вже пА 490Кгрн!!!
Тобто, навіть, якщо було тупо чекати до сьогодні в гривні на депо - то ніяке депо не наздогнало цього росту!!!
А так, як вже в моїй черзі вигнали 5 поверхів, то я ще й у непоганому, віртуальному плюсі! :wink [/quote]
490к гр мінус десь 10% знижки за гроші зразу = 450к.гр Ви ж свою прелесть будете продавати за гроші зразу? так і забудовник дасть до 10% знижки на гроші зразу! Тому поки нажаль у Вас профіту не дуже бачу...
Львівський БатяР написав:490к гр мінус десь 10% знижки за гроші зразу = 450к.гр Ви ж свою прелесть будете продавати за гроші зразу? так і забудовник дасть до 10% знижки на гроші зразу! Тому поки нажаль у Вас профіту не дуже бачу...
Ви не вловили 490К коштує зараз інша черга на котловані - а моя -дорожче, так як вже є 5 поверхів!