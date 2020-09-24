RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Це означає що ви зрозуміли що краще робити ремонти - бо там більше можна заробити ніж у поточному бізнесі а смарт швидше продати без ремонту

Якщо можна продати з наваром смарт і ще й спихнути свою роботу (ремонт) з теж нормальним наваром -то чому б і не продати 2в1? :)
  Bolt написав:В групі по нерухомості на ФБ з,явилося оголошення , що в моєму селі продається коробка 200 метрів , 12 сотиків землі -33 к$.Сів на машину підскочив.Далі до Львова десь на 2 км , ніж від мене.Будинок на пвнічній стороні гірки , тобто сонце тільки зранку.Підїхав ближче.Прямо на передній частині фундаменту дві тріщини, хоча коробка з силікатної цегли виглядає більш менш.За двацятку можна брати

Я, наче, розказував тут(якщо ні, то розказую) - що за деякий час(рік, чи півроку до купівлі в Авалоні), їздив зі своєю жінкою(і ще свого тата брав) на оглядини заміського будиночка.
Там десь 7-8км від окружної в сторону Старого села, але трохи ближче))
Так от, це дачний кооператив.
Поруч ліс/природа/тиша..... - десь 1км до основної траси.
Будиночок ТРИ поверхи!(третій пов. під дахом, але високий)
Дах новенький - металочерепиця!
Вікна - металопластикові!
В середині - 2й поверх поштукатурений і пофарбований!
Ділянка - 6, чи 6,5 соток!
Скільки М2 в будинку - не знаю, але він не широкий, а високий))
На око шир/дов. ~ 6х7м, чи 7х8м

Не сподобалось, що сходи там зроблені "тимчасові" дерев'яні і прорізані з повеху на поверх, не з самого краєчку, - що дуже займає корисної площі!
І на той час(а це було ~ 4р. тому) хотіли за нього щось 35К але з добрим торгом(може б тоді і за 30К віддали б)

А тепер, за нього хочуть 22К(за 20 віддали б)
Там реально він дорожче коштує, просто власник хоче його позбутись(бо йому він не потрібний від слова "зовсім")
А там, щоб ті внутрішні сходи "ліквідувати", а прибудувати їх зовні і обмурувати - шикарний був би будинок!

І, я щось за нього забув, коли минулого року шукав бетонну гавань для своєї скирди :)
А тепер мені знайомий нагадав, бо наче, вже хтось збирається купувати той будинок 🏡
А так, якщо б там вкинути ще 5К і зробити сходи, так як я описав вище, то такий будинок можна продати, думаю, за мінімум 40К, або перебратись жити у ньому на пенсії)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:я й не читаю.
прийшла пропозиція від Ріела на телефон, попросили заповнити анкету - 459 тис. грн./26,68м2 - для мене персонально

Я вам ще раз кажу, що це заманухи, щоб вас заманити!
А там, у ВП, вам скажуть, що такої нема, є трохи дорожча)) або є, але адський кутовий неліквід на останньому поверсі! :)

От я зробив скрін, який був написаний ще в грудні.
Толку, що Квестор пише про таку ціну, якщо її і близько не було!
Навіть неліквід, і то дорожчим був!!!
Зображення
Так що ціни, написані на паркані/у Вайбері/білборді/сайті і т.п. - туфта!!!
Реальні ціни - тільки у ВП!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 08:53

Так яка ціна того смарту була в $? 33м?
Бо зараз 28 метрів продають.
Ethereum
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 09:20

Виправну колонію на Хуторівці планують продати за 132 мільйони
10,7 га
https://varianty.lviv.ua/79944-vypravnu ... 32-miliony

попередньо покупець Ріел, назва майбутнього ЖК "колоніальний", планування - 24 смарти на поверсі, 16-поверхівки, площа квартир від 10м2 до 21м2, ціна від 12000 грн/м2. Є шанси викупити поверх або навіть під’їзд.

Мінімальні комунальні платежі.

Із продавцями з нижнього Шувару (ринок, який знаходить поруч-через паркан) є домовленість про організацію повітряного моста - продукти будуть доставляти безпосередньо у вікна мешканцям.

Мінімум витрат-максимум вигод
jump
 
Повідомлень: 3550
З нами з: 18.08.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 11:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Локалізація хороша. Зайду на перепродаж думаю. Але не смарт.
Ethereum
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 12:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Так яка ціна того смарту була в $? 33м?
Бо зараз 28 метрів продають.

Я знаю за свій)) 27м2 коштував мені 16Кдол.

І, мій калькулятор показує мені, що кожен М2 зріс на ~ 50долярів за 5міс. :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 12:19

  jump написав:Виправну колонію на Хуторівці планують продати за 132 мільйони
10,7 га
https://varianty.lviv.ua/79944-vypravnu ... 32-miliony

попередньо покупець Ріел, назва майбутнього ЖК "колоніальний", планування - 24 смарти на поверсі, 16-поверхівки, площа квартир від 10м2 до 21м2, ціна від 12000 грн/м2. Є шанси викупити поверх або навіть під’їзд.

Мінімальні комунальні платежі.

Із продавцями з нижнього Шувару (ринок, який знаходить поруч-через паркан) є домовленість про організацію повітряного моста - продукти будуть доставляти безпосередньо у вікна мешканцям.

Мінімум витрат-максимум вигод

О, я думав реально там про Ріел згадують, а то ви так жарт розгорнуто написали :mrgreen:
Там на котловані, якщо зарядять хоч нижче 18 000/м2 - то треба брати аж бігом!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:19

Трохи підскирдую і куплю ділянку тут:
https://youtu.be/TT0uauJBhk4
Bolt
 
Повідомлень: 671
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 693694695696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 191, 192, 193
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1927 264737
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 тра, 2021 10:21
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1064, 1065, 1066
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10656 1419722
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 тра, 2021 09:54
akurt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.