Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:26

dinozavrik написав: Це означає що ви зрозуміли що краще робити ремонти - бо там більше можна заробити ніж у поточному бізнесі а смарт швидше продати без ремонту Це означає що ви зрозуміли що краще робити ремонти - бо там більше можна заробити ніж у поточному бізнесі а смарт швидше продати без ремонту

Bolt написав: В групі по нерухомості на ФБ з,явилося оголошення , що в моєму селі продається коробка 200 метрів , 12 сотиків землі -33 к$.Сів на машину підскочив.Далі до Львова десь на 2 км , ніж від мене.Будинок на пвнічній стороні гірки , тобто сонце тільки зранку.Підїхав ближче.Прямо на передній частині фундаменту дві тріщини, хоча коробка з силікатної цегли виглядає більш менш.За двацятку можна брати В групі по нерухомості на ФБ з,явилося оголошення , що в моєму селі продається коробка 200 метрів , 12 сотиків землі -33 к$.Сів на машину підскочив.Далі до Львова десь на 2 км , ніж від мене.Будинок на пвнічній стороні гірки , тобто сонце тільки зранку.Підїхав ближче.Прямо на передній частині фундаменту дві тріщини, хоча коробка з силікатної цегли виглядає більш менш.За двацятку можна брати

Якщо можна продати з наваром смарт і ще й спихнути свою роботу (ремонт) з теж нормальним наваром -то чому б і не продати 2в1?Я, наче, розказував тут(якщо ні, то розказую) - що за деякий час(рік, чи півроку до купівлі в Авалоні), їздив зі своєю жінкою(і ще свого тата брав) на оглядини заміського будиночка.Там десь 7-8км від окружної в сторону Старого села, але трохи ближче))Так от, це дачний кооператив.Поруч ліс/природа/тиша..... - десь 1км до основної траси.Будиночок ТРИ поверхи!(третій пов. під дахом, але високий)Дах новенький - металочерепиця!Вікна - металопластикові!В середині - 2й поверх поштукатурений і пофарбований!Ділянка - 6, чи 6,5 соток!Скільки М2 в будинку - не знаю, але він не широкий, а високий))На око шир/дов. ~ 6х7м, чи 7х8мНе сподобалось, що сходи там зроблені "тимчасові" дерев'яні і прорізані з повеху на поверх, не з самого краєчку, - що дуже займає корисної площі!І на той час(а це було ~ 4р. тому) хотіли за нього щось 35К але з добрим торгом(може б тоді і за 30К віддали б)А тепер, за нього хочуть 22К(за 20 віддали б)Там реально він дорожче коштує, просто власник хоче його позбутись(бо йому він не потрібний від слова "зовсім")А там, щоб ті внутрішні сходи "ліквідувати", а прибудувати їх зовні і обмурувати - шикарний був би будинок!І, я щось за нього забув, коли минулого року шукав бетонну гавань для своєї скирдиА тепер мені знайомий нагадав, бо наче, вже хтось збирається купувати той будинок 🏡А так, якщо б там вкинути ще 5К і зробити сходи, так як я описав вище, то такий будинок можна продати, думаю, за мінімум 40К, або перебратись жити у ньому на пенсії)))