Якщо можна продати з наваром смарт і ще й спихнути свою роботу (ремонт) з теж нормальним наваром -то чому б і не продати 2в1?
Bolt написав:В групі по нерухомості на ФБ з,явилося оголошення , що в моєму селі продається коробка 200 метрів , 12 сотиків землі -33 к$.Сів на машину підскочив.Далі до Львова десь на 2 км , ніж від мене.Будинок на пвнічній стороні гірки , тобто сонце тільки зранку.Підїхав ближче.Прямо на передній частині фундаменту дві тріщини, хоча коробка з силікатної цегли виглядає більш менш.За двацятку можна брати
Я, наче, розказував тут(якщо ні, то розказую) - що за деякий час(рік, чи півроку до купівлі в Авалоні), їздив зі своєю жінкою(і ще свого тата брав) на оглядини заміського будиночка.
Там десь 7-8км від окружної в сторону Старого села, але трохи ближче))
Так от, це дачний кооператив.
Поруч ліс/природа/тиша..... - десь 1км до основної траси.
Будиночок ТРИ поверхи!(третій пов. під дахом, але високий)
Дах новенький - металочерепиця!
Вікна - металопластикові!
В середині - 2й поверх поштукатурений і пофарбований!
Ділянка - 6, чи 6,5 соток!
Скільки М2 в будинку - не знаю, але він не широкий, а високий))
На око шир/дов. ~ 6х7м, чи 7х8м
Не сподобалось, що сходи там зроблені "тимчасові" дерев'яні і прорізані з повеху на поверх, не з самого краєчку, - що дуже займає корисної площі!
І на той час(а це було ~ 4р. тому) хотіли за нього щось 35К але з добрим торгом(може б тоді і за 30К віддали б)
А тепер, за нього хочуть 22К(за 20 віддали б)
Там реально він дорожче коштує, просто власник хоче його позбутись(бо йому він не потрібний від слова "зовсім")
А там, щоб ті внутрішні сходи "ліквідувати", а прибудувати їх зовні і обмурувати - шикарний був би будинок!
І, я щось за нього забув, коли минулого року шукав бетонну гавань для своєї скирди
А тепер мені знайомий нагадав, бо наче, вже хтось збирається купувати той будинок 🏡
А так, якщо б там вкинути ще 5К і зробити сходи, так як я описав вище, то такий будинок можна продати, думаю, за мінімум 40К, або перебратись жити у ньому на пенсії)))