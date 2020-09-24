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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:32

  Успіх написав:
  Ethereum написав:Так яка ціна того смарту була в $? 33м?
Бо зараз 28 метрів продають.

Я знаю за свій)) 27м2 коштував мені 16Кдол.

І, мій калькулятор показує мені, що кожен М2 зріс на ~ 50долярів за 5міс. :)

Про налог (7,5% вроде?) при владении до 3-х лет не забывайте. Или 3 года ждать после получения права собственности (сдачи) или -7,5%.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:39

  Успіх написав:Зображення
Так що УСПІХ - не за горами! :)


а там Ж/Д ветка не действующая?
или там поезда практически не ездят?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:11

uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...
jump
 
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  #<1 ... 694695696697
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