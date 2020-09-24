Про налог (7,5% вроде?) при владении до 3-х лет не забывайте. Или 3 года ждать после получения права собственности (сдачи) или -7,5%.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:32
Про налог (7,5% вроде?) при владении до 3-х лет не забывайте. Или 3 года ждать после получения права собственности (сдачи) или -7,5%.
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:39
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:11
uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...
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