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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:32
Успіх написав: Ethereum написав:
Так яка ціна того смарту була в $? 33м?
Бо зараз 28 метрів продають.
Я знаю за свій)) 27м2 коштував мені 16Кдол.
І, мій калькулятор показує мені, що кожен М2 зріс на ~ 50долярів за 5міс.
Про налог (7,5% вроде?) при владении до 3-х лет не забывайте. Или 3 года ждать после получения права собственности (сдачи) или -7,5%.
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ol_zy
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:39
а там Ж/Д ветка не действующая?
или там поезда практически не ездят?
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uaprofi
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:11
uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...
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jump
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Додано: Нед 09 тра, 2021 23:06
jump написав:uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...
Ну тільки на перепродаж,інакше неуспіх гарантовано!
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Ethereum
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