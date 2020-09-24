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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 695696697698>
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:32

  Успіх написав:
  Ethereum написав:Так яка ціна того смарту була в $? 33м?
Бо зараз 28 метрів продають.

Я знаю за свій)) 27м2 коштував мені 16Кдол.

І, мій калькулятор показує мені, що кожен М2 зріс на ~ 50долярів за 5міс. :)

Про налог (7,5% вроде?) при владении до 3-х лет не забывайте. Или 3 года ждать после получения права собственности (сдачи) или -7,5%.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:39

  Успіх написав:Зображення
Так що УСПІХ - не за горами! :)


а там Ж/Д ветка не действующая?
или там поезда практически не ездят?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:11

uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 23:06

  jump написав:uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...


Ну тільки на перепродаж,інакше неуспіх гарантовано! :D
Ethereum
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 05:28

  Ethereum написав:
  jump написав:uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...


Ну тільки на перепродаж,інакше неуспіх гарантовано! :D

Ну чому?!Скоро його прєлєсць добудують, він ще вбухає в неї тис 150 в жлобремонт зі жлобмеблями , а потім здасть її за 3 кг .Успіх очевидний :D
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 18:12

  jump написав:uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...

це запах успішного Успіха
flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Муха и болт, покажите свои успiхи, или не трындите
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:43

  lejko_vit написав:Муха и болт, покажите свои успiхи, или не трындите

Наразі більше всіх тут триндить долярчик?
Пи.Си.Що ви розумієте під словом ,,успіхи''?Якщо , що то скани свідоцтв власності на квартири,гаражі та земельні ділянки , я тут викладувати не збираюсь.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:запах успішного

Муха, по міркам Львова, то ти взагалі вклався у Зимній воді, або в Рудному(можеш на мапу глянути де це ;) )
  Bolt написав:більше всіх тут триндить

Я - не словом, а ділом!© Завжди підкріплюю фактами/пруфами! На відміну від тролів ;)
  Bolt написав:я тут викладувати не збираюсь

(зразу в кущі) :mrgreen:
Нічого, ми ж тут джентльмени - віримо на слово! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:41

Бджола і муха. Перша - бачить квіти, а друга - лише...))

  jump написав:uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...

То з вашого будинку такий вид з вікна?
Співчуваю))

Тепер розумію, чому ви заздрите!
Що від мого смарту лише:
- 300м до головної дороги/транспортної розв'язки!
- 300м до АТБ!
- поблизу садочки/школи!
- 15хв на авто до аеропорту!
- 10хв на авто до Головного Вокзалу!
- 500м до лісу!
- НОВЕНЬКИЙ ЖК!
- на території ЖК - початкова школа!
- підземні і наземні паркінги!

Ні, я розумію, що можна мене було б тролити за те, якщо б наприклад, я вклався на Роксоляни(на фото синя стрілочка для немісцевих). То тут так, крім співу пташок і побачити живого зайця через вікно, який стрибає поміж кущів - нічим більше я б крити вашу тролятину не міг би, а так :lol:
А так, я вклався на ПОЧАТКУ Левандівки(зелений трикутничок на фото для немісцевих), де є ще НОРМАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ!!! :lol: :mrgreen:
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