Про налог (7,5% вроде?) при владении до 3-х лет не забывайте. Или 3 года ждать после получения права собственности (сдачи) или -7,5%.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:32
Про налог (7,5% вроде?) при владении до 3-х лет не забывайте. Или 3 года ждать после получения права собственности (сдачи) или -7,5%.
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:39
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:11
uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...
Додано: Нед 09 тра, 2021 23:06
Додано: Пон 10 тра, 2021 05:28
Ну чому?!Скоро його прєлєсць добудують, він ще вбухає в неї тис 150 в жлобремонт зі жлобмеблями , а потім здасть її за 3 кг .Успіх очевидний
Додано: Пон 10 тра, 2021 18:12
Додано: Пон 10 тра, 2021 19:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Муха и болт, покажите свои успiхи, или не трындите
Додано: Пон 10 тра, 2021 20:43
Додано: Пон 10 тра, 2021 22:28
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Муха, по міркам Львова, то ти взагалі вклався у Зимній воді, або в Рудному(можеш на мапу глянути де це )
Я - не словом, а ділом!© Завжди підкріплюю фактами/пруфами! На відміну від тролів
(зразу в кущі)
Нічого, ми ж тут джентльмени - віримо на слово!
Додано: Пон 10 тра, 2021 22:41
Бджола і муха. Перша - бачить квіти, а друга - лише...))
То з вашого будинку такий вид з вікна?
Співчуваю))
Тепер розумію, чому ви заздрите!
Що від мого смарту лише:
- 300м до головної дороги/транспортної розв'язки!
- 300м до АТБ!
- поблизу садочки/школи!
- 15хв на авто до аеропорту!
- 10хв на авто до Головного Вокзалу!
- 500м до лісу!
- НОВЕНЬКИЙ ЖК!
- на території ЖК - початкова школа!
- підземні і наземні паркінги!
Ні, я розумію, що можна мене було б тролити за те, якщо б наприклад, я вклався на Роксоляни(на фото синя стрілочка для немісцевих). То тут так, крім співу пташок і побачити живого зайця через вікно, який стрибає поміж кущів - нічим більше я б крити вашу тролятину не міг би, а так
А так, я вклався на ПОЧАТКУ Левандівки(зелений трикутничок на фото для немісцевих), де є ще НОРМАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ!!!
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