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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 тра, 2021 22:42
Успіх написав:
Нічого, ми ж тут джентльмени - віримо на слово!
Хвахивець з перепланування 1к в 3к Долярчик "йшов до Успіху і по дорозі пролюбив телехфон". Коли почнеш сіквел: кавалірка в 2к?
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flyman
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Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor