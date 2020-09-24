RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 695696697698
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:42

  Успіх написав:Нічого, ми ж тут джентльмени - віримо на слово! :mrgreen:

Хвахивець з перепланування 1к в 3к Долярчик "йшов до Успіху і по дорозі пролюбив телехфон". Коли почнеш сіквел: кавалірка в 2к?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24485
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 23:08

Бджола бачить гарні квіти, муха - лише ...мно)))

  jump написав:uaprofi
заїзд в ремонтдепо, там жахливий сморід шпал/смоли/сцяків і гул від маневрених поїздів. збоку від будинків успіха виводи стічних вод з гандонами/гівном і супутнім калом, Лепи з іншої сторони. Це клоака Львова...

То з вашого будинку такий вид з вікна?
Співчуваю))

Тепер розумію, чому ви заздрите!
Що від мого смарту лише:
- 300м до головної дороги/транспортної розв'язки!
- 300м до АТБ!
- поблизу садочки/школи!
- 15хв на авто до аеропорту!
- 10хв на авто до Головного Вокзалу!
- 500м до лісу!
- НОВЕНЬКИЙ ЖК!
- на території ЖК - початкова школа!
- підземні і наземні паркінги!

Ні, я розумію, що можна мене було б тролити за те, якщо б наприклад, я вклався на Роксоляни(на фото синя стрілочка для немісцевих). То тут так, крім співу пташок і побачити живого зайця через вікно, який стрибає поміж кущів - нічим більше я б крити вашу тролятину не міг би, а так :lol:
А так, я вклався на ПОЧАТКУ Левандівки(зелений трикутничок на фото для немісцевих), де є ще НОРМАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ!!! :lol: :mrgreen:
Зображення
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:33

Успіх
Якщо ти такий успішний, то чого тут по 100 раз перепитуєш та самоутверджуєшся обіцянкою забудовники забезпечити тебе каваліркою?

Зі сторони виглядає так що ти влошився в стрьомний актив зі страху, що "гривні згорять", а тепер не знаєш, добре зробив чи зле і виливаєш тонни помиїв на форум.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24485
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Якщо можна продати з наваром смарт і ще й спихнути свою роботу (ремонт) з теж нормальним наваром -то чому б і не продати 2в1?

Бо свою роботу ви оцінили в 7к а націнку від наявності нерухомості 2к. Для чого веесь гемор з нерухомістю для отримання прибутку в 2к. Коли можна почати робити ремонти з меншими вкладаннями і не ризикуючи майном та при тому отримати в 3.5 рази більше, та й почати можна вже, не потрібно чекати роками документів
dinozavrik
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 24.11.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:ти такий успішний

Просто на вашу всіх тролятину - відповідаю фактами і пруфами!

А от з тобою - справді "непонятки" :)
Навіть, початківці-айтішніки і то НЕ дивляться на підвали, а вибирають нормальні квартири в Києві, а не поруч ;)

То хто ти?
Колишній вчитель інформатики, який максимум що вміє, то "почистити" комп'ютер і встановити неліцензійний Віндовс? :D
Ху а ю? :)

п.с.
Розумію, що аліменти треба платити, але все одно - ти НЕ айтішник!

п.с.2
Повертайся в сім'ю і життя налагодиться/заграє новими барвами!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:58

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  dinozavrik написав:
  Успіх написав:Якщо можна продати з наваром смарт і ще й спихнути свою роботу (ремонт) з теж нормальним наваром -то чому б і не продати 2в1?

Бо свою роботу ви оцінили в 7к а націнку від наявності нерухомості 2к. Для чого веесь гемор з нерухомістю для отримання прибутку в 2к. Коли можна почати робити ремонти з меншими вкладаннями і не ризикуючи майном та при тому отримати в 3.5 рази більше, та й почати можна вже, не потрібно чекати роками документів

Можливо, я не правильно свормував своє питання))
Спробую ще раз:
1) - Умовний інвестор Вася - купив смарт 27м2 за 16К і почекавши рік, зробив ремонт, додавши ще + 6К(будматеріали/меблі) + заплатив за роботу майстрам 4К = 26К. І виставив на продаж за 36К(десятку накинув за всі свої ризики і гемор з ремонтом)
2) - Умовний Успіх - купив смарт 27м2 за 16К, теж почекав рік і зробивши ремонт за 6К(будматеріали+меблі) = 22К виставив на продаж за 34К
Тобто, і 4К"робота майстрів" піде мені в кишеню і ще й більше маю запасу для маневру по ціні, відносно конкурента Васі!

п.с.
Там просто я продаю ще додатково свою роботу за 4К.
А так, без ремонту - то я з конкурентом буду в одних умовах!
Що він накине десятку на початкових 16К, а що я.
Нічим я тут відрізнятись не буду від інших 100500 таких же "перекупів" :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 695696697698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1067, 1068, 1069
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10688 1425771
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 09:17
change_pm
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 194, 195, 196
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1959 267743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 09:15
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 26086
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.