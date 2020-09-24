Хвахивець з перепланування 1к в 3к Долярчик "йшов до Успіху і по дорозі пролюбив телехфон". Коли почнеш сіквел: кавалірка в 2к?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 тра, 2021 22:42
Додано: Пон 10 тра, 2021 23:08
Бджола бачить гарні квіти, муха - лише ...мно)))
То з вашого будинку такий вид з вікна?
Співчуваю))
Тепер розумію, чому ви заздрите!
Що від мого смарту лише:
- 300м до головної дороги/транспортної розв'язки!
- 300м до АТБ!
- поблизу садочки/школи!
- 15хв на авто до аеропорту!
- 10хв на авто до Головного Вокзалу!
- 500м до лісу!
- НОВЕНЬКИЙ ЖК!
- на території ЖК - початкова школа!
- підземні і наземні паркінги!
Ні, я розумію, що можна мене було б тролити за те, якщо б наприклад, я вклався на Роксоляни(на фото синя стрілочка для немісцевих). То тут так, крім співу пташок і побачити живого зайця через вікно, який стрибає поміж кущів - нічим більше я б крити вашу тролятину не міг би, а так
А так, я вклався на ПОЧАТКУ Левандівки(зелений трикутничок на фото для немісцевих), де є ще НОРМАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ!!!
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:33
Успіх
Якщо ти такий успішний, то чого тут по 100 раз перепитуєш та самоутверджуєшся обіцянкою забудовники забезпечити тебе каваліркою?
Зі сторони виглядає так що ти влошився в стрьомний актив зі страху, що "гривні згорять", а тепер не знаєш, добре зробив чи зле і виливаєш тонни помиїв на форум.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Бо свою роботу ви оцінили в 7к а націнку від наявності нерухомості 2к. Для чого веесь гемор з нерухомістю для отримання прибутку в 2к. Коли можна почати робити ремонти з меншими вкладаннями і не ризикуючи майном та при тому отримати в 3.5 рази більше, та й почати можна вже, не потрібно чекати роками документів
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:17
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Просто на вашу всіх тролятину - відповідаю фактами і пруфами!
А от з тобою - справді "непонятки"
Навіть, початківці-айтішніки і то НЕ дивляться на підвали, а вибирають нормальні квартири в Києві, а не поруч
То хто ти?
Колишній вчитель інформатики, який максимум що вміє, то "почистити" комп'ютер і встановити неліцензійний Віндовс?
Ху а ю?
п.с.
Розумію, що аліменти треба платити, але все одно - ти НЕ айтішник!
п.с.2
Повертайся в сім'ю і життя налагодиться/заграє новими барвами!
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:58
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©
Можливо, я не правильно свормував своє питання))
Спробую ще раз:
1) - Умовний інвестор Вася - купив смарт 27м2 за 16К і почекавши рік, зробив ремонт, додавши ще + 6К(будматеріали/меблі) + заплатив за роботу майстрам 4К = 26К. І виставив на продаж за 36К(десятку накинув за всі свої ризики і гемор з ремонтом)
2) - Умовний Успіх - купив смарт 27м2 за 16К, теж почекав рік і зробивши ремонт за 6К(будматеріали+меблі) = 22К виставив на продаж за 34К
Тобто, і 4К"робота майстрів" піде мені в кишеню і ще й більше маю запасу для маневру по ціні, відносно конкурента Васі!
п.с.
Там просто я продаю ще додатково свою роботу за 4К.
А так, без ремонту - то я з конкурентом буду в одних умовах!
Що він накине десятку на початкових 16К, а що я.
Нічим я тут відрізнятись не буду від інших 100500 таких же "перекупів"
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