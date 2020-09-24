Хвахивець з перепланування 1к в 3к Долярчик "йшов до Успіху і по дорозі пролюбив телехфон". Коли почнеш сіквел: кавалірка в 2к?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 тра, 2021 22:42
Додано: Пон 10 тра, 2021 23:08
Бджола бачить гарні квіти, муха - лише ...мно)))
То з вашого будинку такий вид з вікна?
Співчуваю))
Тепер розумію, чому ви заздрите!
Що від мого смарту лише:
- 300м до головної дороги/транспортної розв'язки!
- 300м до АТБ!
- поблизу садочки/школи!
- 15хв на авто до аеропорту!
- 10хв на авто до Головного Вокзалу!
- 500м до лісу!
- НОВЕНЬКИЙ ЖК!
- на території ЖК - початкова школа!
- підземні і наземні паркінги!
Ні, я розумію, що можна мене було б тролити за те, якщо б наприклад, я вклався на Роксоляни(на фото синя стрілочка для немісцевих). То тут так, крім співу пташок і побачити живого зайця через вікно, який стрибає поміж кущів - нічим більше я б крити вашу тролятину не міг би, а так
А так, я вклався на ПОЧАТКУ Левандівки(зелений трикутничок на фото для немісцевих), де є ще НОРМАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ!!!
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:33
Успіх
Якщо ти такий успішний, то чого тут по 100 раз перепитуєш та самоутверджуєшся обіцянкою забудовники забезпечити тебе каваліркою?
Зі сторони виглядає так що ти влошився в стрьомний актив зі страху, що "гривні згорять", а тепер не знаєш, добре зробив чи зле і виливаєш тонни помиїв на форум.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Бо свою роботу ви оцінили в 7к а націнку від наявності нерухомості 2к. Для чого веесь гемор з нерухомістю для отримання прибутку в 2к. Коли можна почати робити ремонти з меншими вкладаннями і не ризикуючи майном та при тому отримати в 3.5 рази більше, та й почати можна вже, не потрібно чекати роками документів
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:58
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©
Можливо, я не правильно свормував своє питання))
Спробую ще раз:
1) - Умовний інвестор Вася - купив смарт 27м2 за 16К і почекавши рік, зробив ремонт, додавши ще + 6К(будматеріали/меблі) + заплатив за роботу майстрам 4К = 26К. І виставив на продаж за 36К(десятку накинув за всі свої ризики і гемор з ремонтом)
2) - Умовний Успіх - купив смарт 27м2 за 16К, теж почекав рік і зробивши ремонт за 6К(будматеріали+меблі) = 22К виставив на продаж за 34К
Тобто, і 4К"робота майстрів" піде мені в кишеню і ще й більше маю запасу для маневру по ціні, відносно конкурента Васі!
п.с.
Там просто я продаю ще додатково свою роботу за 4К.
А так, без ремонту - то я з конкурентом буду в одних умовах!
Що він накине десятку на початкових 16К, а що я.
Нічим я тут відрізнятись не буду від інших 100500 таких же "перекупів"
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:37
Квартиру, в якій сталася пожежа у багатоповерхівці Львова орендували хлопці зі служби доставки
«Помешкання, в якому сталась пожежа, повністю вигоріло. Попередньо відомо, що кімнату, розміром 60 м кв., орендують хлопці, які працюють в одній із служб доставки. Вони поставили заряджати електровелосипед, з чого й розпочались проблеми. Сходова евакуаційна клітка також стала причиною поширення вогню, адже вона була захаращена речами мешканців.
будинок буде потребувати дуже серйозного ремонту: сходова та евакуаційна клітки повністю обвуглені, ліфт потребуватиме капітального ремонту.
Щодо помешкання, то тут ситуацію між собою з’ясовуватимуть самі мешканці. Це нештатна ситуація, тому місто однозначно долучиться до фінансування ремонтних робіт. Будинок є на балансі міської управляючої компанії, тому вона візьме на себе ремонт сходової клітки, мереж, ліфта.
Додано: Вів 11 тра, 2021 19:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Даруйте але по варіанту номер два - вигода лишається у покупця він купує дешевше на 2к.. Ніж це коштує на ринку
Необхідно розділи вашу задачку фактично на двоє
1) Заробіток п Успіх як інвестора
2) Заробіток п Успіха як майстра
Тоді ми бачимо, що
- або Ви оцінили свою роботу (як майстра) на дві 2к дешевше ніж ринок/інші майстри (на ринку це коштує 4к). Тобто,якщо Успіх зробить ремонт сусіду- як майстер він заробив би 4к, а якщо собі (на перепродаж) то 2к. Тоді питання на кого вигідніше витратити свій час майстру п Успіх?
-або Ви не заклали свої ризики і гемор з ремонтом як це роблять інші учасники ринку і які коштують 2к. Тоді питання де заробіток п Успіх інвестора ?
Тому Я поділяю думку dinozavrik
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|