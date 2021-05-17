Успіх написав:Можливо, я не правильно свормував своє питання))
Спробую ще раз:
1) - Умовний інвестор Вася - купив смарт 27м2 за 16К і почекавши рік, зробив ремонт, додавши ще + 6К(будматеріали/меблі) + заплатив за роботу майстрам 4К = 26К. І виставив на продаж за 36К(десятку накинув за всі свої ризики і гемор з ремонтом)
2) - Умовний Успіх - купив смарт 27м2 за 16К, теж почекав рік і зробивши ремонт за 6К(будматеріали+меблі) = 22К виставив на продаж за 34К
Тобто, і 4К"робота майстрів" піде мені в кишеню і ще й більше маю запасу для маневру по ціні, відносно конкурента Васі!
п.с.
Там просто я продаю ще додатково свою роботу за 4К.
А так, без ремонту - то я з конкурентом буду в одних умовах!
Що він накине десятку на початкових 16К, а що я.
Нічим я тут відрізнятись не буду від інших 100500 таких же "перекупів"
Даруйте але по варіанту номер два - вигода лишається у покупця він купує дешевше на 2к.. Ніж це коштує на ринку
Необхідно розділи вашу задачку фактично на двоє
1) Заробіток п Успіх як інвестора
2) Заробіток п Успіха як майстра
Тоді ми бачимо, що
- або Ви оцінили свою роботу (як майстра) на дві 2к дешевше ніж ринок/інші майстри (на ринку це коштує 4к). Тобто,якщо Успіх зробить ремонт сусіду- як майстер він заробив би 4к, а якщо собі (на перепродаж) то 2к. Тоді питання на кого вигідніше витратити свій час майстру п Успіх?
-або Ви не заклали свої ризики і гемор з ремонтом як це роблять інші учасники ринку і які коштують 2к. Тоді питання де заробіток п Успіх інвестора ?
Тому Я поділяю думку dinozavrik