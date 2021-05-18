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Успіх написав:Можливо, я не правильно свормував своє питання)) Спробую ще раз: 1) - Умовний інвестор Вася - купив смарт 27м2 за 16К і почекавши рік, зробив ремонт, додавши ще + 6К(будматеріали/меблі) + заплатив за роботу майстрам 4К = 26К. І виставив на продаж за 36К(десятку накинув за всі свої ризики і гемор з ремонтом) 2) - Умовний Успіх - купив смарт 27м2 за 16К, теж почекав рік і зробивши ремонт за 6К(будматеріали+меблі) = 22К виставив на продаж за 34К Тобто, і 4К"робота майстрів" піде мені в кишеню і ще й більше маю запасу для маневру по ціні, відносно конкурента Васі!
п.с. Там просто я продаю ще додатково свою роботу за 4К. А так, без ремонту - то я з конкурентом буду в одних умовах! Що він накине десятку на початкових 16К, а що я. Нічим я тут відрізнятись не буду від інших 100500 таких же "перекупів"
Даруйте але по варіанту номер два - вигода лишається у покупця він купує дешевше на 2к.. Ніж це коштує на ринку Необхідно розділи вашу задачку фактично на двоє 1) Заробіток п Успіх як інвестора 2) Заробіток п Успіха як майстра Тоді ми бачимо, що - або Ви оцінили свою роботу (як майстра) на дві 2к дешевше ніж ринок/інші майстри (на ринку це коштує 4к). Тобто,якщо Успіх зробить ремонт сусіду- як майстер він заробив би 4к, а якщо собі (на перепродаж) то 2к. Тоді питання на кого вигідніше витратити свій час майстру п Успіх? -або Ви не заклали свої ризики і гемор з ремонтом як це роблять інші учасники ринку і які коштують 2к. Тоді питання де заробіток п Успіх інвестора ?
Свіженькі фото Рахуємо панове зведені поверхи))) а також поверхи, де вже вимурувані стіни! (а я нагадаю, що в грудні брав на котловані, коли тільки перекриття паркінгу залили) Для тих, хто не в курсі, яка секція - то ота, що на верхньому фото "перед носом", або на нижньому фото - ліворуч))
Успіх написав:Свіженькі фото Рахуємо панове зведені поверхи))) а також поверхи, де вже вимурувані стіни! (а я нагадаю, що в грудні брав на котловані, коли тільки перекриття паркінгу залили) Для тих, хто не в курсі, яка секція - то ота, що на верхньому фото "перед носом", або на нижньому фото - ліворуч))
Щось на фото погано видно, там , що колія ШРТ через цоколь проходить?!