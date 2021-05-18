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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 695696697698
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Можливо, я не правильно свормував своє питання))
Спробую ще раз:
1) - Умовний інвестор Вася - купив смарт 27м2 за 16К і почекавши рік, зробив ремонт, додавши ще + 6К(будматеріали/меблі) + заплатив за роботу майстрам 4К = 26К. І виставив на продаж за 36К(десятку накинув за всі свої ризики і гемор з ремонтом)
2) - Умовний Успіх - купив смарт 27м2 за 16К, теж почекав рік і зробивши ремонт за 6К(будматеріали+меблі) = 22К виставив на продаж за 34К
Тобто, і 4К"робота майстрів" піде мені в кишеню і ще й більше маю запасу для маневру по ціні, відносно конкурента Васі!

п.с.
Там просто я продаю ще додатково свою роботу за 4К.
А так, без ремонту - то я з конкурентом буду в одних умовах!
Що він накине десятку на початкових 16К, а що я.
Нічим я тут відрізнятись не буду від інших 100500 таких же "перекупів"


Даруйте але по варіанту номер два - вигода лишається у покупця він купує дешевше на 2к.. Ніж це коштує на ринку
Необхідно розділи вашу задачку фактично на двоє
1) Заробіток п Успіх як інвестора
2) Заробіток п Успіха як майстра
Тоді ми бачимо, що
- або Ви оцінили свою роботу (як майстра) на дві 2к дешевше ніж ринок/інші майстри (на ринку це коштує 4к). Тобто,якщо Успіх зробить ремонт сусіду- як майстер він заробив би 4к, а якщо собі (на перепродаж) то 2к. Тоді питання на кого вигідніше витратити свій час майстру п Успіх?
-або Ви не заклали свої ризики і гемор з ремонтом як це роблять інші учасники ринку і які коштують 2к. Тоді питання де заробіток п Успіх інвестора ?

Тому Я поділяю думку dinozavrik
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Коротше, вмовили)) - буду продавати все по ринку))
- і інвесторську ціну лупити "як у всіх"!
- і свою роботу продавати теж на належному рівні!
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:39

А тим часом - свято наближається!©)))

Свіженькі фото ;)
Рахуємо панове зведені поверхи))) а також поверхи, де вже вимурувані стіни! ;)
(а я нагадаю, що в грудні брав на котловані, коли тільки перекриття паркінгу залили)
Зображення
Зображення
Для тих, хто не в курсі, яка секція - то ота, що на верхньому фото "перед носом", або на нижньому фото - ліворуч))
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:46

  Успіх написав:Свіженькі фото ;)
Рахуємо панове зведені поверхи))) а також поверхи, де вже вимурувані стіни! ;)
(а я нагадаю, що в грудні брав на котловані, коли тільки перекриття паркінгу залили)
Зображення
Зображення
Для тих, хто не в курсі, яка секція - то ота, що на верхньому фото "перед носом", або на нижньому фото - ліворуч))

Щось на фото погано видно, там , що колія ШРТ через цоколь проходить?! :D
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Для тих, хто не в курсі, яка секція - то ота, що на верхньому фото "перед носом", або на нижньому фото - ліворуч))

10 поверх...здача дострокова?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:51

Наввипередки часу)))

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Для тих, хто не в курсі, яка секція - то ота, що на верхньому фото "перед носом", або на нижньому фото - ліворуч))

10 поверх...здача дострокова?

Та чекайте - не женіть коней! )))
Ви, ще більше поверхів нарахували, ніж я))) (порахували разом з паркінгом)

Дострокова здача в Ріел - це фантастика! :mrgreen:
Навіть, якщо здадуть вчасно - це теж буде фантастика! :D
Хоч, як бачимо, нормальними темпами йдуть. А до здачі - ще цілий рік попереду!

Тож -
Все буде добре!© :D
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:12

Успіх, То скільки там поверхів підземного паркінгу?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:22

  Квесторе_поверніться написав:Успіх, То скільки там поверхів підземного паркінгу?

Важке питання - але 1 - це точно! :)

п.с.
В забудовника, навіть, є фото/зразки, як можуть виглядати смарти з ремонтом))
Наприклад
Зображення
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