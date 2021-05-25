RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 701702703704>
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 15:33

  Успіх написав:
  flyman написав:Якщо від бабушатніка близько напєхоту до ринку, супермаркета, ГТ, то нормас.

А якщо те саме, та навіть, більше - є біля новобуда - так це подвійний РАЙ! :D

ПОЧАТОК Левандівки - рулить! :D
✓ Навколо ЖК - садочки/школи!
✓ Початкова школа/садочок НА ТЕРИТОРІЇ ЖК!
✓ 500м до лісу!
✓ 300м до ГТ/ТР(транспортної розв'язки)
✓ 300м до АТБ!
✓ 10хв автівкою до Головного Вокзалу!
✓ 15хв автівкою до Аеропорту!
✓ 15хв автівкою до Центру міста!
✓ Модні МЗК!
✓ Електрозарядки для е-автівок!
✓ Наземні і підземні паркінги!
✓ Клас КОМФОРТ!
✓✓✓
Стільки плюшок і переваг, що навіть, не дуже хочеться продавати там свою курочку🐔 яка наступного року, почне нести золоті яйка!💰💸💸💸

та бачили фото, повний Успіх!!!11111
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24744
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 18:26

  Успіх написав:
  flyman написав:Так в тебе на Сихові в 3к ще й бойлера не було?
Це як би маст хев.
Долярчик, що скажеш?
Буде в тебе тільки холодний душ понаїхам?
Чи воду в тазіках грітимуть?

Я - навпаки міркую, що бойлер має бути ОБОВ'ЯЗКОВО!
Навіть думаю тут не скупитись і вгатити бойлер на 100л., а не на 50, чи 80л.!
Ну, і мікрохвильовку думаю, що теж треба.
А от кондюк - то вже я прирівнюю до "прихованих плінтусів" :mrgreen: можна і вітряком обійтись, якщо дуже вже спекотно!
А так, як це місто Лева, то тут спекотно буває лічені дні :lol:

100 л бойлер забагато. В мене в будинку два по 80 л, бо по перше 5людей, а по друге один на 2му поверсі(душ, умивальник, кухня, а другій на мансарді(ванна, умивальник) просто недоцільно було тягнути довгу трубу з низу, тому поставив другій)
Так на смарт на двох людей 50л норм.
Bolt
 
Повідомлень: 698
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 18:53

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:Так на смарт на двох людей 50л норм

Не факт!
Всі ми знаємо, що бойлер на максимум не треба ставити, щоб довше прослужив.
Відповідно, якщо орендар захоче ванну прийняти, а не душ - то 50ти-літровий треба буде йому крутити на максимум, а от 100літровий - буде достатньо поставити трохи далі "середньої поділки".

Тож - я НЕ тиран для орендарів!
Я просто хочу дати максимум комфорту за доступну ціну.
І орендар ЗРАЗУ бачить, на що йде/підписується. Тому пізніше - просто недопустимо, щоб "хвіс виляв собакою"!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 19:22

  Успіх написав:
  Bolt написав:Так на смарт на двох людей 50л норм

Не факт!
Всі ми знаємо, що бойлер на максимум не треба ставити, щоб довше прослужив.
Відповідно, якщо орендар захоче ванну прийняти, а не душ - то 50ти-літровий треба буде йому крутити на максимум, а от 100літровий - буде достатньо поставити трохи далі "середньої поділки".

Тож - я НЕ тиран для орендарів!
Я просто хочу дати максимум комфорту за доступну ціну.
І орендар ЗРАЗУ бачить, на що йде/підписується. Тому пізніше - просто недопустимо, щоб "хвіс виляв собакою"!!!

прийняти душ достатньо і бойлера на 10л,
чи ти сім"ю циган заселиш з вокзалу?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24744
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 19:42

  Успіх написав:
  Bolt написав:Так на смарт на двох людей 50л норм

Не факт!
Всі ми знаємо, що бойлер на максимум не треба ставити, щоб довше прослужив.
Відповідно, якщо орендар захоче ванну прийняти, а не душ - то 50ти-літровий треба буде йому крутити на максимум, а от 100літровий - буде достатньо поставити трохи далі "середньої поділки".

Тож - я НЕ тиран для орендарів!
Я просто хочу дати максимум комфорту за доступну ціну.
І орендар ЗРАЗУ бачить, на що йде/підписується. Тому пізніше - просто недопустимо, щоб "хвіс виляв собакою"!!!

Вы ванну збираєтесь в смарті робити? Бо якщо ванна то дійсно 80л бойлера малувато, або ставити на максимальну т-ру або під кінець вже холодна вода тече. Хоча думаю, що орендарі смартів, це не той контингент, що приймає ванни...
Bolt
 
Повідомлень: 698
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 23:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Хоча думаю, що орендарі смартів, це не той контингент, що приймає ванни.

Я ж тут роками не просто так сиджу - а мотаю все на вус! :D
Так от, професійні лендлорди(хі-хі) рекомендують ставити саме ванну. Так, як це розширить коло орендарів.
Тому, що як буде душова, то ті орендарі, які інколи люблять поніжитись/попаритись у ванній - відпадуть автоматично!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 23:23

  Успіх написав:
  Bolt написав:Хоча думаю, що орендарі смартів, це не той контингент, що приймає ванни.

Я ж тут роками не просто так сиджу - а мотаю все на вус! :D
Так от, професійні лендлорди(хі-хі) рекомендують ставити саме ванну. Так, як це розширить коло орендарів.
Тому, що як буде душова, то ті орендарі, які інколи люблять поніжитись/попаритись у ванній - відпадуть автоматично!

Став ванну,двигун може хто помити зможе
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5821
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1038 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 23:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

І песиків також...
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 04.06.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 05:54

Капусту, також, можна в ній квасити, а потім на Привокзальному продавати.(Блін, випадково Долярчику ідею для бізнесу подав, яким хотів сам зайнятись)
Bolt
 
Повідомлень: 698
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Капусту, також, можна в ній квасити, а потім на Привокзальному продавати

:)
Ви, так і не відповіли, чи договір маєте свій і його завжди "підсовуєте" орендарям, чи свій договір витягує рил?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 701702703704>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien, flyman, ramzes4 і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1094, 1095, 1096
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10953 1467882
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 09:35
RTC12
Нерухомість в передмісті Києва 1 ... 6, 7, 8
Ромасик » Сер 12 тра, 2021 08:47
73 3241
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 тра, 2021 19:58
5396669
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 204, 205, 206
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2059 283849
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 тра, 2021 11:56
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.