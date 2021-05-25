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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 тра, 2021 15:33
Успіх написав: flyman написав:
Якщо від бабушатніка близько напєхоту до ринку, супермаркета, ГТ, то нормас.
А якщо те саме, та навіть, більше - є біля новобуда - так це подвійний РАЙ!
ПОЧАТОК Левандівки - рулить!
✓ Навколо ЖК - садочки/школи!
✓ Початкова школа/садочок НА ТЕРИТОРІЇ ЖК!
✓ 500м до лісу!
✓ 300м до ГТ/ТР(транспортної розв'язки)
✓ 300м до АТБ!
✓ 10хв автівкою до Головного Вокзалу!
✓ 15хв автівкою до Аеропорту!
✓ 15хв автівкою до Центру міста!
✓ Модні МЗК!
✓ Електрозарядки для е-автівок!
✓ Наземні і підземні паркінги!
✓ Клас КОМФОРТ!
✓✓✓
Стільки плюшок і переваг, що навіть, не дуже хочеться продавати там свою курочку🐔 яка наступного року, почне нести золоті яйка!💰💸💸💸
та бачили фото, повний Успіх!!!11111
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flyman
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Додано: Вів 25 тра, 2021 18:26
Успіх написав: flyman написав:
Так в тебе на Сихові в 3к ще й бойлера не було?
Це як би маст хев.
Долярчик, що скажеш?
Буде в тебе тільки холодний душ понаїхам?
Чи воду в тазіках грітимуть?
Я - навпаки міркую, що бойлер має бути ОБОВ'ЯЗКОВО!
Навіть думаю тут не скупитись і вгатити бойлер на 100л., а не на 50, чи 80л.!
Ну, і мікрохвильовку думаю, що теж треба.
А от кондюк - то вже я прирівнюю до "прихованих плінтусів"
можна і вітряком обійтись, якщо дуже вже спекотно!
А так, як це місто Лева, то тут спекотно буває лічені дні
100 л бойлер забагато. В мене в будинку два по 80 л, бо по перше 5людей, а по друге один на 2му поверсі(душ, умивальник, кухня, а другій на мансарді(ванна, умивальник) просто недоцільно було тягнути довгу трубу з низу, тому поставив другій)
Так на смарт на двох людей 50л норм.
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Bolt
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Додано: Вів 25 тра, 2021 18:53
Bolt написав:
Так на смарт на двох людей 50л норм
Не факт!
Всі ми знаємо, що бойлер на максимум не треба ставити, щоб довше прослужив.
Відповідно, якщо орендар захоче ванну прийняти, а не душ - то 50ти-літровий треба буде йому крутити на максимум, а от 100літровий - буде достатньо поставити трохи далі "середньої поділки".
Тож - я НЕ тиран для орендарів!
Я просто хочу дати максимум комфорту за доступну ціну.
І орендар ЗРАЗУ бачить, на що йде/підписується. Тому пізніше - просто недопустимо, щоб "хвіс виляв собакою"!!!
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Успіх
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Додано: Вів 25 тра, 2021 19:22
Успіх написав: Bolt написав:
Так на смарт на двох людей 50л норм
Не факт!
Всі ми знаємо, що бойлер на максимум не треба ставити, щоб довше прослужив.
Відповідно, якщо орендар захоче ванну прийняти, а не душ - то 50ти-літровий треба буде йому крутити на максимум, а от 100літровий - буде достатньо поставити трохи далі "середньої поділки".
Тож - я НЕ тиран для орендарів!
Я просто хочу дати максимум комфорту за доступну ціну.
І орендар ЗРАЗУ бачить, на що йде/підписується. Тому пізніше - просто недопустимо, щоб "хвіс виляв собакою"!!!
прийняти душ достатньо і бойлера на 10л,
чи ти сім"ю циган заселиш з вокзалу?
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flyman
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2
Додано: Вів 25 тра, 2021 19:42
Успіх написав: Bolt написав:
Так на смарт на двох людей 50л норм
Не факт!
Всі ми знаємо, що бойлер на максимум не треба ставити, щоб довше прослужив.
Відповідно, якщо орендар захоче ванну прийняти, а не душ - то 50ти-літровий треба буде йому крутити на максимум, а от 100літровий - буде достатньо поставити трохи далі "середньої поділки".
Тож - я НЕ тиран для орендарів!
Я просто хочу дати максимум комфорту за доступну ціну.
І орендар ЗРАЗУ бачить, на що йде/підписується. Тому пізніше - просто недопустимо, щоб "хвіс виляв собакою"!!!
Вы ванну збираєтесь в смарті робити? Бо якщо ванна то дійсно 80л бойлера малувато, або ставити на максимальну т-ру або під кінець вже холодна вода тече. Хоча думаю, що орендарі смартів, це не той контингент, що приймає ванни...
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Bolt
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Додано: Вів 25 тра, 2021 23:12
Bolt написав:
Хоча думаю, що орендарі смартів, це не той контингент, що приймає ванни.
Я ж тут роками не просто так сиджу - а мотаю все на вус!
Так от, професійні лендлорди(хі-хі) рекомендують ставити саме ванну. Так, як це розширить коло орендарів.
Тому, що як буде душова, то ті орендарі, які інколи люблять поніжитись/попаритись у ванній - відпадуть автоматично!
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Успіх
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Додано: Вів 25 тра, 2021 23:23
Успіх написав: Bolt написав:
Хоча думаю, що орендарі смартів, це не той контингент, що приймає ванни.
Я ж тут роками не просто так сиджу - а мотаю все на вус!
Так от, професійні лендлорди(хі-хі) рекомендують ставити саме ванну. Так, як це розширить коло орендарів.
Тому, що як буде душова, то ті орендарі, які інколи люблять поніжитись/попаритись у ванній - відпадуть автоматично!
Став ванну,двигун може хто помити зможе
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Мизантрóп
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Додано: Вів 25 тра, 2021 23:59
І песиків також...
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roberto dark
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Додано: Сер 26 тра, 2021 05:54
Капусту, також, можна в ній квасити, а потім на Привокзальному продавати.(Блін, випадково Долярчику ідею для бізнесу подав, яким хотів сам зайнятись)
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Bolt
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