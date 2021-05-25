Рилівські длговори.Але вичитую, що там.Бо , наприклад,в останньому я непогодився на пункт, що орендар має право замінити серцевини замків.Про це записали в примітках і розписалися я та орендар.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:30
Рилівські длговори.Але вичитую, що там.Бо , наприклад,в останньому я непогодився на пункт, що орендар має право замінити серцевини замків.Про це записали в примітках і розписалися я та орендар.
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:46
Finance.ua розбирався, як правильно інвестувати в нерухомість, не втратити свої гроші. Й обрати такий об'єкт, який буде лише зростати в ціні.
Як обрати квартиру для інвестиції і не пошитися в дурні
|