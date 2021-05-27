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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 701702703704
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:30

  Успіх написав:
  Bolt написав:Капусту, також, можна в ній квасити, а потім на Привокзальному продавати

:)
Ви, так і не відповіли, чи договір маєте свій і його завжди "підсовуєте" орендарям, чи свій договір витягує рил?

Рилівські длговори.Але вичитую, що там.Бо , наприклад,в останньому я непогодився на пункт, що орендар має право замінити серцевини замків.Про це записали в примітках і розписалися я та орендар.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:46

Finance.ua розбирався, як правильно інвестувати в нерухомість, не втратити свої гроші. Й обрати такий об'єкт, який буде лише зростати в ціні.

Як обрати квартиру для інвестиції і не пошитися в дурні
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 12:24

  Ірина_ написав:Finance.ua розбирався, як правильно інвестувати в нерухомість, не втратити свої гроші. Й обрати такий об'єкт, який буде лише зростати в ціні.

Як обрати квартиру для інвестиції і не пошитися в дурні

Досить не погано написано 8)

От тому потрібно обирати ЖК, де:
  Успіх написав:✓ Навколо ЖК - садочки/школи!
✓ Початкова школа/садочок НА ТЕРИТОРІЇ ЖК!
✓ 500м до лісу!
✓ 300м до ГТ/ТР(транспортної розв'язки)
✓ 300м до АТБ!
✓ 10хв автівкою до Головного Вокзалу!
✓ 15хв автівкою до Аеропорту!
✓ 15хв автівкою до Центру міста!
✓ Модні МЗК!
✓ Електрозарядки для е-автівок!
✓ Наземні і підземні паркінги!
✓ Клас КОМФОРТ!
✓✓✓
От стільки має бути плюшок і переваг! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:16

Трохи підскирдую бабла і тут смарта куплю:
https://zaxid.net/lvivska_meriya_pogodi ... u_n1519644
Bolt
 
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