Рилівські длговори.Але вичитую, що там.Бо , наприклад,в останньому я непогодився на пункт, що орендар має право замінити серцевини замків.Про це записали в примітках і розписалися я та орендар.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:30
Рилівські длговори.Але вичитую, що там.Бо , наприклад,в останньому я непогодився на пункт, що орендар має право замінити серцевини замків.Про це записали в примітках і розписалися я та орендар.
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:46
Finance.ua розбирався, як правильно інвестувати в нерухомість, не втратити свої гроші. Й обрати такий об'єкт, який буде лише зростати в ціні.
Як обрати квартиру для інвестиції і не пошитися в дурні
Додано: Сер 26 тра, 2021 12:24
Досить не погано написано
От тому потрібно обирати ЖК, де:
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:16
Трохи підскирдую бабла і тут смарта куплю:
Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:43
Місце гарне...Люблю стрийський парк, гуляв там часто в дитинстві ..А хто знає, що за забудовник? Ось тут смарт на високому поверсі буде з видом на парк буде здаватись на ура...Щось подібне будують у Києві і ціна там в космос полетіла. Я роздумував довго. Жк uno city...Рівень по рендерам там вищий, але зате локація у Львові краща набагато.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:39
Ну і місце хороше для оренди-студдіки УКУ і пару ІТ контор довкола.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:47
Чекаємо на думку головного, як ви там кажете - "Хвахівця" по смартам, та й в цілому по Львову, з калкулатором та лінійкою, поміряти відстань до дороги, атб та ОПЕРНОГО ТЕАТРУ. ))
p.S. Вангую смартів там не буде . Студії від 35 м і вище максимум. А інакше який то до біса бізнес класс? В аренду не для студентів, хіба мажорів, бо ціни будуть високі. Для БІДНИХ студентів на Левандівці будують ціле "місто смартів".
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|