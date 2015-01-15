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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:30
Успіх написав: Bolt написав:
Капусту, також, можна в ній квасити, а потім на Привокзальному продавати
Ви, так і не відповіли, чи договір маєте свій і його завжди "підсовуєте" орендарям, чи свій договір витягує рил?
Рилівські длговори.Але вичитую, що там.Бо , наприклад,в останньому я непогодився на пункт, що орендар має право замінити серцевини замків.Про це записали в примітках і розписалися я та орендар.
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Bolt
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Додано: Сер 26 тра, 2021 09:46
Finance.ua розбирався, як правильно інвестувати в нерухомість, не втратити свої гроші. Й обрати такий об'єкт, який буде лише зростати в ціні.
Як обрати квартиру для інвестиції і не пошитися в дурні
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Ірина_
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Додано: Сер 26 тра, 2021 12:24
Досить не погано написано
От тому потрібно обирати ЖК, де:
Успіх написав:
✓ Навколо ЖК - садочки/школи!
✓ Початкова школа/садочок НА ТЕРИТОРІЇ ЖК!
✓ 500м до лісу!
✓ 300м до ГТ/ТР(транспортної розв'язки)
✓ 300м до АТБ!
✓ 10хв автівкою до Головного Вокзалу!
✓ 15хв автівкою до Аеропорту!
✓ 15хв автівкою до Центру міста!
✓ Модні МЗК!
✓ Електрозарядки для е-автівок!
✓ Наземні і підземні паркінги!
✓ Клас КОМФОРТ!
✓✓✓
От стільки має бути плюшок і переваг!
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Успіх
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:16
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Bolt
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:43
Місце гарне...Люблю стрийський парк, гуляв там часто в дитинстві ..А хто знає, що за забудовник? Ось тут смарт на високому поверсі буде з видом на парк буде здаватись на ура...Щось подібне будують у Києві і ціна там в космос полетіла. Я роздумував довго. Жк uno city...Рівень по рендерам там вищий, але зате локація у Львові краща набагато.
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roberto dark
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:39
roberto dark написав:
Місце гарне...Люблю стрийський парк, гуляв там часто в дитинстві ..А хто знає, що за забудовник? Ось тут смарт на високому поверсі буде з видом на парк буде здаватись на ура...Щось подібне будують у Києві і ціна там в космос полетіла. Я роздумував довго. Жк uno city...Рівень по рендерам там вищий, але зате локація у Львові краща набагато.
Ну і місце хороше для оренди-студдіки УКУ і пару ІТ контор довкола.
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Bolt
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:47
Чекаємо на думку головного, як ви там кажете - "Хвахівця" по смартам, та й в цілому по Львову, з калкулатором та лінійкою, поміряти відстань до дороги, атб та ОПЕРНОГО ТЕАТРУ. ))
p.S. Вангую міні смартів там не буде . Студії від 35 м і вище максимум, та й навряд чи видові. А інакше який то до біса бізнес класс? В аренду не для студентів, хіба мажорів, бо ціни будуть високі. Для БІДНИХ студентів на Левандівці будують ціле "місто смартів".
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roberto dark
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:53
roberto dark написав:
Чекаємо на думку головного, як ви там кажете - "Хвахівця" по смартам, та й в цілому по Львову, з калкулатором та лінійкою, поміряти відстань до дороги, атб та ОПЕРНОГО ТЕАТРУ. ))
p.S. Вангую міні смартів там не буде . Студії від 35 м і вище максимум, та й навряд чи видові. А інакше який то до біса бізнес класс? В аренду не для студентів, хіба мажорів, бо ціни будуть високі. Для БІДНИХ студентів на Левандівці будують ціле "місто смартів".
Щоб в УКУ на програмера вчитися і тре мажором бути, рік навчання 170 тис грн.
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Bolt
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:13
Bolt написав: roberto dark написав:
Чекаємо на думку головного, як ви там кажете - "Хвахівця" по смартам, та й в цілому по Львову, з калкулатором та лінійкою, поміряти відстань до дороги, атб та ОПЕРНОГО ТЕАТРУ. ))
p.S. Вангую міні смартів там не буде . Студії від 35 м і вище максимум, та й навряд чи видові. А інакше який то до біса бізнес класс? В аренду не для студентів, хіба мажорів, бо ціни будуть високі. Для БІДНИХ студентів на Левандівці будують ціле "місто смартів".
Щоб в УКУ на програмера вчитися і тре мажором бути, рік навчання 170 тис грн.
Дякую, не знав що в Українському католицькому університетi готують програмiштiв. Думав на попiв навчаються юнаки
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roberto dark
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Додано: Суб 29 тра, 2021 05:38
roberto dark написав: Bolt написав: roberto dark написав:
Чекаємо на думку головного, як ви там кажете - "Хвахівця" по смартам, та й в цілому по Львову, з калкулатором та лінійкою, поміряти відстань до дороги, атб та ОПЕРНОГО ТЕАТРУ. ))
p.S. Вангую міні смартів там не буде . Студії від 35 м і вище максимум, та й навряд чи видові. А інакше який то до біса бізнес класс? В аренду не для студентів, хіба мажорів, бо ціни будуть високі. Для БІДНИХ студентів на Левандівці будують ціле "місто смартів".
Щоб в УКУ на програмера вчитися і тре мажором бути, рік навчання 170 тис грн.
Дякую, не знав що в Українському католицькому університетi готують програмiштiв. Думав на попiв навчаються юнаки
Я теж так думав, але наприклад, на англійську філологію туди прохідний бал вищій ніж в універ Франка при тому , що навчання платне.
А на попів, то в семінарії навпроти Шувару вчать
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Bolt
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