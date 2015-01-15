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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 29 тра, 2021 21:06
Bolt написав:
Щоб в УКУ на програмера вчитися і тре мажором бути, рік навчання 170 тис грн.
Звідки такі цифри? Вартість навчання на бакалавраті 75000 грн/рік (філологія - взагалі 35000 грн/рік). Це дешевше ніж рік навчання в багатьох приватних школах Львова. Також є можливість знизити вартість навчання (через отримання стипендії).
Магістратура, залежно від напрямку, може бути і більше (200000-210000 грн, але це за майже дворічну програму, а не за рік). Ну і магістерські програми йдуть на базі LvBS (Lviv Business School), тому вони не завжди відповідають традиційній магістратурі. Наприклад, Master in Technology Management, вимагатиме для вступу певного досвіду роботи в ІТ індустрії (5+ років, включаючи досвід управління людьми).
roberto dark написав:
Дякую, не знав що в Українському католицькому університетi готують програмiштiв. Думав на попiв навчаються юнаки
Ні, окрім філософсько-богословського факультету там ще є декілька інших, включаючи факультет прикладних наук і гуманітарний. Computer Science там достатньо потужний. Не в останню чергу завдяки сильним студентам. Унверситет багато в чому організований на західний манер (навчальні програми, організація процесу навчання, викладачі з індустрії, та, навіть, кампус і т. ін.), тому й такий конкурс, незважаючи на платне навчання.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 21:12
roberto dark написав:
Чекаємо на думку головного, як ви там кажете - "Хвахівця" по смартам, та й в цілому по Львову, з калкулатором та лінійкою, поміряти відстань до дороги, атб та ОПЕРНОГО ТЕАТРУ. ))
p.S. Вангую міні смартів там не буде . Студії від 35 м і вище максимум, та й навряд чи видові. А інакше який то до біса бізнес класс? В аренду не для студентів, хіба мажорів, бо ціни будуть високі. Для БІДНИХ студентів на Левандівці будують ціле "місто смартів".
Теж думаю, що там смартів не буде, мінімум 1к квартири(по 40-45м). І думаю, що там прайс за 1м буде починатись від 1200$ на низьких поверхах і сягатиме 1800-2000 на видових.
Підозрюю, що ті хто його планує збудувати (Інноваційний парк LvivTech.City є проектом девелоперської групи компаній UDP. Серед реалізованих в Україні цією групою проектів є ТРЦ Ocean Plaza у Києві та інноваційний парк UNIT.City у Києві.) розуміють, що наразі це буде один з найпривабливіших обєктів, тому ціну будуть гнути відповідну!
Востаннє редагувалось Львівський БатяР
в Суб 29 тра, 2021 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 21:30
roberto dark написав: Bolt написав: roberto dark написав:
Чекаємо на думку головного, як ви там кажете - "Хвахівця" по смартам, та й в цілому по Львову, з калкулатором та лінійкою, поміряти відстань до дороги, атб та ОПЕРНОГО ТЕАТРУ. ))
p.S. Вангую міні смартів там не буде . Студії від 35 м і вище максимум, та й навряд чи видові. А інакше який то до біса бізнес класс? В аренду не для студентів, хіба мажорів, бо ціни будуть високі. Для БІДНИХ студентів на Левандівці будують ціле "місто смартів".
Щоб в УКУ на програмера вчитися і тре мажором бути, рік навчання 170 тис грн.
Дякую, не знав що в Українському католицькому університетi готують програмiштiв. Думав на попiв навчаються юнаки
Наразі він вважається накращим і найпрестижнішим освітнім закладом Львова
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Додано: Суб 29 тра, 2021 21:43
roberto dark написав: Bolt написав: roberto dark написав:
Чекаємо на думку головного, як ви там кажете - "Хвахівця" по смартам, та й в цілому по Львову, з калкулатором та лінійкою, поміряти відстань до дороги, атб та ОПЕРНОГО ТЕАТРУ. ))
p.S. Вангую міні смартів там не буде . Студії від 35 м і вище максимум, та й навряд чи видові. А інакше який то до біса бізнес класс? В аренду не для студентів, хіба мажорів, бо ціни будуть високі. Для БІДНИХ студентів на Левандівці будують ціле "місто смартів".
Щоб в УКУ на програмера вчитися і тре мажором бути, рік навчання 170 тис грн.
Дякую, не знав що в Українському католицькому університетi готують програмiштiв. Думав на попiв навчаються юнаки
Наразі він вважається накращим і найпрестижнішим освітнім закладом Львова[/quote]
Цікавився , то в УКУ прохідний бал на англійську філологію був десь на 5-6 балів вищий ніж у Франка(причому УКУ платне, а універ бюджет)
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Додано: Чет 03 чер, 2021 10:40
І по темі гілки))
Щось Авалон Ап на Сихові - притих?
Ну, звели тих 2 будинки - а наступні чому не зводять?
Розумію, що зараз усі забудовники "розтягують задоволення", але ж можна було звести хоч "скелети" наступних будинків!
Дивно, бо вони Зелену-стріт і Флекс, наче, нормальними темпами будують.
А чому тормозять з Авалон-Апом?
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