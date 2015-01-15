https://news.finance.ua/ru/news/-/49415 ... novostroek
Це долярчик на 18 відсотків попав виходить?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
https://news.finance.ua/ru/news/-/49415 ... novostroek
Це долярчик на 18 відсотків попав виходить?
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:53
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:57
Квесторе_поверніться ну коли він буде оформлювати його на себе через рік (коли добудують) хіба не змусять НДС платити? В мене шкурне питання, тому як через рік теж дещо очікую
Додано: Чет 03 чер, 2021 16:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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