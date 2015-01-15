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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://news.finance.ua/ru/news/-/49415 ... novostroek

Це долярчик на 18 відсотків попав виходить?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:53

  sailed написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/494157/v-ukraine-mogut-vvesti-nds-na-prodazhu-novostroek

Це долярчик на 18 відсотків попав виходить?

Навпаки, Долярековий смарт подорожчає на 18%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:57

Квесторе_поверніться ну коли він буде оформлювати його на себе через рік (коли добудують) хіба не змусять НДС платити? В мене шкурне питання, тому як через рік теж дещо очікую :)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sailed написав:на 18 відсотків попав виходить?

Якщо я правильно зрозумів ту статейку, то продаж ПІСЛЯ здачі і до 3х років - то податок буде, а якщо по переуступці, чи після 3х років - то державі перепаде хіба що дуля без маку! :)
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