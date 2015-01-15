RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://news.finance.ua/ru/news/-/49415 ... novostroek

Це долярчик на 18 відсотків попав виходить?
sailed
 
Повідомлень: 489
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:53

  sailed написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/494157/v-ukraine-mogut-vvesti-nds-na-prodazhu-novostroek

Це долярчик на 18 відсотків попав виходить?

Навпаки, Долярековий смарт подорожчає на 18%.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37516
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:57

Квесторе_поверніться ну коли він буде оформлювати його на себе через рік (коли добудують) хіба не змусять НДС платити? В мене шкурне питання, тому як через рік теж дещо очікую :)
sailed
 
Повідомлень: 489
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sailed написав:на 18 відсотків попав виходить?

Якщо я правильно зрозумів ту статейку, то продаж ПІСЛЯ здачі і до 3х років - то податок буде, а якщо по переуступці, чи після 3х років - то державі перепаде хіба що дуля без маку! :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 567
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:45

  Успіх написав:
  sailed написав:на 18 відсотків попав виходить?

Якщо я правильно зрозумів ту статейку, то продаж ПІСЛЯ здачі і до 3х років - то податок буде, а якщо по переуступці, чи після 3х років - то державі перепаде хіба що дуля без маку! :)

Ага, ну то добре) Але спекулянти напевно ціну ще піднімуть. Тоді долярчику це тільки на руку) Так і йде до Успіху!
sailed
 
Повідомлень: 489
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:02

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  sailed написав:Так і йде до Успіху!

Так - все просто:

Добре думаєм!
Рішуче дієм!
Ну а пізніше - лише кайфуєм і багатієм! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 567
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Щойно глянув на луні той Авалон Ап - справді, 3й будинок - лише котлован/паркінг залили, а 4го - ще й, наче, не починали(чи то лише котлован залили) - але написано, що здача 3го і 4го будинку - НЕВІДОМА!!! :shock:
Як так? - якщо Зелену стріт і Флекс - женуть повним ходом! :shock:

п.с.
Але і ціни на 1й і 2й будинок - повеселили конячим цінниками :mrgreen:
А ви кажете - дує з вікон/неліквід і т.п. :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 567
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 703704705706
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1110, 1111, 1112
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
11116 1490225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 00:26
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 208, 209, 210
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2093 289720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 13:46
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
233 86438
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 09:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95124)
04.06.2021 00:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.