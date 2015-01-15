https://news.finance.ua/ru/news/-/49415 ... novostroek
Це долярчик на 18 відсотків попав виходить?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
https://news.finance.ua/ru/news/-/49415 ... novostroek
Це долярчик на 18 відсотків попав виходить?
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:53
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:57
Квесторе_поверніться ну коли він буде оформлювати його на себе через рік (коли добудують) хіба не змусять НДС платити? В мене шкурне питання, тому як через рік теж дещо очікую
Додано: Чет 03 чер, 2021 16:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 03 чер, 2021 16:45
Ага, ну то добре) Але спекулянти напевно ціну ще піднімуть. Тоді долярчику це тільки на руку) Так і йде до Успіху!
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:02
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Чет 03 чер, 2021 22:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Щойно глянув на луні той Авалон Ап - справді, 3й будинок - лише котлован/паркінг залили, а 4го - ще й, наче, не починали(чи то лише котлован залили) - але написано, що здача 3го і 4го будинку - НЕВІДОМА!!!
Як так? - якщо Зелену стріт і Флекс - женуть повним ходом!
п.с.
Але і ціни на 1й і 2й будинок - повеселили конячим цінниками
А ви кажете - дує з вікон/неліквід і т.п.
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