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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 17:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sailed написав:С документами и коммуникациями уже или квартира не такая как тебе хочется, или паркинги все разобрали) В целом Вас понял, спасибо.
почитайте о разных застройщиках что люди пишут
https://forum.domik.ua/novostroi-admin-f407.html

моё мнение если это 1е жильё только в построенном и обжитом доме, а если под инвестицию и жить есть где и доходы позволяют можно и рискнуть (с готовностью к большим или мелким неприятностям).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 15:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:а если под инвестицию и жить есть где и доходы позволяют можно и рискнуть (с готовностью к большим или мелким неприятностям).

...як, наприклад, і зробив Успіх :D
(забули дописати) :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 08:19

  Bolt написав:
  jump написав:
  Успіх написав:І по темі гілки))
Щось Авалон Ап на Сихові - притих?
Ну, звели тих 2 будинки - а наступні чому не зводять?
Розумію, що зараз усі забудовники "розтягують задоволення", але ж можна було звести хоч "скелети" наступних будинків!
Дивно, бо вони Зелену-стріт і Флекс, наче, нормальними темпами будують.
А чому тормозять з Авалон-Апом?


про АП погані відгуки:
перенаселений район, постійні корки у всі сторони.
централізоване опалення
дує страшно з вікон
знайомі взяли під оренду, вже передумали здавати... терміново шукають покупця...

Доляреку! Беріть терміново ще кілька смартів! Ріел розпродує їх туєву хучу
Тільки гляньте заголовки за сьогоднішній ранок!
Озолотитеся 8)

Ціни на житло стрімко летять вгору: що відбувається на ринку нерухомості
https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/674574/

Вартість житлової нерухомості зросте на десятки відсотків – прогноз забудовників та експертів
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/3/674581/

Ціни на квартири в містах України суттєво зросли за останній рік
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/3/674579/
В Україні злетять ціни на квартири: коли і на скільки
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... skilki.htm

Щось уряд за допомогою Дій збирається щеманути ІТшників.Якщо , ще вони повтікають зі Львова , то тут не буде , що робити.

Щипануть поки що тільки 1.5% так званого військового збору.
А далі будуть "варити жабу на повільному вогні".
Може не повискакують, або повистрибують не всі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Гілка - спить.
Вимерли інвестори Львівської нерухомості)))
Ну, або вже стоять в черзі не до ВП забудовників, а до АТБ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:29

  Успіх написав:Гілка - спить.
Вимерли інвестори Львівської нерухомості)))
Ну, або вже стоять в черзі не до ВП забудовників, а до АТБ :mrgreen:

Ті сльози , що капають з оренди тільки на АТБ і вистачає :(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:58

  Bolt написав:
  Успіх написав:Гілка - спить.
Вимерли інвестори Львівської нерухомості)))
Ну, або вже стоять в черзі не до ВП забудовників, а до АТБ :mrgreen:

Ті сльози , що капають з оренди тільки на АТБ і вистачає :(

а долярчик верит в 7к за смарт.
vitaliian
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