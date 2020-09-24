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Успіх написав:І по темі гілки)) Щось Авалон Ап на Сихові - притих? Ну, звели тих 2 будинки - а наступні чому не зводять? Розумію, що зараз усі забудовники "розтягують задоволення", але ж можна було звести хоч "скелети" наступних будинків! Дивно, бо вони Зелену-стріт і Флекс, наче, нормальними темпами будують. А чому тормозять з Авалон-Апом?
про АП погані відгуки: перенаселений район, постійні корки у всі сторони. централізоване опалення дує страшно з вікон знайомі взяли під оренду, вже передумали здавати... терміново шукають покупця...
Доляреку! Беріть терміново ще кілька смартів! Ріел розпродує їх туєву хучу Тільки гляньте заголовки за сьогоднішній ранок! Озолотитеся