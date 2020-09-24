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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:06
jump написав:Bolt
новобуд
П.Панча
2кімн. 65м
Інтерсіті, спортзал
бомба
Мак-Дак
купа маршруток
улюблений рогулями ближній центр
7800грн...
2 роки жили кацапчук (десь з під дамбаса)із своєю кобітою - платили 9000 грн.+КП
чувак-зварювальник, працював тут по контракту - з"їхали.
здавач від НР шукав на ті ж гроші орендодавця... нікого...
кажу, став за 8тис грн., знайдеш, кожен місяць простою, то як удар по нирках
поставив ціну-торг-7800. п°ємо пиво
Якби не бацька, фіг би я тих орендарів би мав.
Пи.Си ОСББ вибило кредит+ з кожної квартири по 25кг будуть робити утеплення 10см пінопластом, зара бажаючі замінюють вікна +склять балкони за типовим проектом.Буде встановлений тепловий пункт+ на кожну батарею тепловий лічильник(бо вертикальна розводка).Думаю , враховуючи,що в попередні зими смалили+27°за які я платив ~2кг, після цих заходів вдасься з'економити 35-40%, то це впритул наблизится до витрат на опалення Долярчик з його смартом.
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Bolt
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:37
Bolt написав:
Пи.Си ОСББ вибило кредит+ з кожної квартири по 25кг будуть робити утеплення 10см пінопластом, зара бажаючі замінюють вікна +склять балкони за типовим проектом.Буде встановлений тепловий пункт+ на кожну батарею тепловий лічильник(бо вертикальна розводка).Думаю , враховуючи,що в попередні зими смалили+27°за які я платив ~2кг, після цих заходів вдасься з'економити 35-40%, то це впритул наблизится до витрат на опалення Долярчик з його смартом.
Яким макаром всі згодилися 25000 доплачувати?
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