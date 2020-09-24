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2 роки жили кацапчук (десь з під дамбаса)із своєю кобітою - платили 9000 грн.+КП чувак-зварювальник, працював тут по контракту - з"їхали. здавач від НР шукав на ті ж гроші орендодавця... нікого... кажу, став за 8тис грн., знайдеш, кожен місяць простою, то як удар по нирках поставив ціну-торг-7800. п°ємо пиво
Якби не бацька, фіг би я тих орендарів би мав. Пи.Си ОСББ вибило кредит+ з кожної квартири по 25кг будуть робити утеплення 10см пінопластом, зара бажаючі замінюють вікна +склять балкони за типовим проектом.Буде встановлений тепловий пункт+ на кожну батарею тепловий лічильник(бо вертикальна розводка).Думаю , враховуючи,що в попередні зими смалили+27°за які я платив ~2кг, після цих заходів вдасься з'економити 35-40%, то це впритул наблизится до витрат на опалення Долярчик з його смартом.
Bolt написав:Пи.Си ОСББ вибило кредит+ з кожної квартири по 25кг будуть робити утеплення 10см пінопластом, зара бажаючі замінюють вікна +склять балкони за типовим проектом.Буде встановлений тепловий пункт+ на кожну батарею тепловий лічильник(бо вертикальна розводка).Думаю , враховуючи,що в попередні зими смалили+27°за які я платив ~2кг, після цих заходів вдасься з'економити 35-40%, то це впритул наблизится до витрат на опалення Долярчик з його смартом.
Bolt написав:Пи.Си ОСББ вибило кредит+ з кожної квартири по 25кг будуть робити утеплення 10см пінопластом, зара бажаючі замінюють вікна +склять балкони за типовим проектом.Буде встановлений тепловий пункт+ на кожну батарею тепловий лічильник(бо вертикальна розводка).Думаю , враховуючи,що в попередні зими смалили+27°за які я платив ~2кг, після цих заходів вдасься з'економити 35-40%, то це впритул наблизится до витрат на опалення Долярчик з його смартом.
Яким макаром всі згодилися 25000 доплачувати?
Не без того, що голова Осбб трохи каси підніме. Мешканці мають 30% з власних коштів оплатити. Я сам не знаю звідки стільки нарахували. Наприклад лічильник н а одну батарею 1800грн(тобто це 30% його вартості)