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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Пи.Си ОСББ вибило кредит+ з кожної квартири по 25кг будуть робити утеплення 10см пінопластом, зара бажаючі замінюють вікна +склять балкони за типовим проектом.Буде встановлений тепловий пункт+ на кожну батарею тепловий лічильник(бо вертикальна розводка).Думаю , враховуючи,що в попередні зими смалили+27°за які я платив ~2кг, після цих заходів вдасься з'економити 35-40%, то це впритул наблизится до витрат на опалення Долярчик з його смартом.

Яким макаром всі згодилися 25000 доплачувати?
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Bolt написав:Пи.Си ОСББ вибило кредит+ з кожної квартири по 25кг будуть робити утеплення 10см пінопластом, зара бажаючі замінюють вікна +склять балкони за типовим проектом.Буде встановлений тепловий пункт+ на кожну батарею тепловий лічильник(бо вертикальна розводка).Думаю , враховуючи,що в попередні зими смалили+27°за які я платив ~2кг, після цих заходів вдасься з'економити 35-40%, то це впритул наблизится до витрат на опалення Долярчик з його смартом.

Яким макаром всі згодилися 25000 доплачувати?

Не без того, що голова Осбб трохи каси підніме. Мешканці мають 30% з власних коштів оплатити. Я сам не знаю звідки стільки нарахували. Наприклад лічильник н а одну батарею 1800грн(тобто це 30% його вартості)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:29

Робимо ставки!))))

Цікаво, скільки коштує паркінг в ЖК, де будують мій смарт? Телефонуйте!
Буде що обговорити))

Думаю, що ціна +/-200К
А ви які робите ставки, панове? :D
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:03

  Успіх написав:Цікаво, скільки коштує паркінг в ЖК, де будують мій смарт? Телефонуйте!
Буде що обговорити))

Думаю, що ціна +/-200К
А ви які робите ставки, панове? :D
https://ibb.co/nBb3hWK

Я думаю, не скільки, бо там в парусот метрах є декілька ГК де гараж можна придбати за 2-3 штуки баксів.
Хоча район трохи специфічний;-) може і розгребуть як свіжі пиріжки.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:35

Борг Львівського автобусного заводу виставили на продаж

Йдеться про десятки гектарів землі, адміністративні та виробничі будівлі заводу на вулиці Стрийській,45.
http://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_avtob ... 20610.html

певно ріел мельника хапне цю землицю 8)
ще кілька тисяч квартир уздовж Стрийської :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:30

  jump написав:Йдеться про десятки гектарів землі, адміністративні та виробничі будівлі заводу на вулиці Стрийській,45.
http://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_avtob ... 20610.html

певно ріел мельника хапне цю землицю 8)
ще кілька тисяч квартир уздовж Стрийської :lol:

Шкода.Найкраща робота та колектив зі всіх де я працював, це на ЛАЗі.
Чуркін -кондом.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:30

  jump написав:Йдеться про десятки гектарів землі, адміністративні та виробничі будівлі заводу на вулиці Стрийській,45.
http://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_avtob ... 20610.html

певно ріел мельника хапне цю землицю 8)
ще кілька тисяч квартир уздовж Стрийської :lol:

Ну це не найгірший варіант. Про підзамче чую багато добрих відгуків, і будують досить швидко.

Гірше буде якщо ГЖБ хапне, от там рагулі повні. Дивимось, чекаємо.
sailed
 
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