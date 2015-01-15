Додано: Нед 13 чер, 2021 13:17

Ехххххх, і все таки мене "мучить" той дачний/заміський будинок 🏠, який ми з жінкою ~ 4р. тому дивились.

Там, на тій вулиці - трохи раніше, купив будинок мій колєга. Півторачка + підземний гараж і підвал. Добротні стіни з цегли. Правда, мансардний поверх трохи підмуровував і повністю робив дах.

Він тоді щось зторгував з 20К до 12Кдол. - там просто, дуже продати хотіли.



От ми часто з ним бачимось і він мені розказує, як він там робить невеличкими темпами( вже щось 2р.) ремонт))

І все згадуємо за той будинок, що я дивився і недавно тут про нього я теж писав/згадував))

Його так і не купили останні охочі за 22Кдол.

А той будинок:

- має на першому поверсі гараж + ванну-кімнату можна зробити. (стіни з бетонних блоків)

- другий поверх - 2 кімнати(стіни з цегли)

- третій поверх - високий мансардний(стіни з газоблоку)

Дах, на той час, виглядав новеньким з металочерепиці!

6 соток!



Колєга туди засікав кілометраж ~ 12км від ТЦ Сихів, тобто - 6-7км від межі міста!



І от "мучить" той будинок мене))

- якщо б для себе (а був би я пенсіонером), то питань нема - береться та й все!

А от під перепродаж, чи під оренду - тут вже не так все просто.

Дивився, що на такій віддалі від міста (хоч це дуже близько) - можуть здаватись будиночки/півторачки за 3-5-6Кгрн/міс з НЕ новим ремонтом.

А це - пІчаЛька((



Бо, щоб довести до пуття той будинок, то треба ще десь вкинути 30Кдол, або й більше (бо і каналізацію, і скважину треба ще робити) - та й нах тих ТРИ поверха для здачі в оренду?



Або, можна розділити і здавати по поверхах, але чи будуть на таке бажаючі? А як будуть, то яка ціна на таке? 2-3тис грн?



Можна, зробити з нього "лялю", але чи продасться він тоді за +/-80Кдол?

Сумніваюсь.



І от розумію, що ціна - ХАЛЯВНА, так як там така ділянка 6 соток коштує 10Кдол.(4р. тому коштувала 6-7Кдол.)

А тут - ТРИ муровані поверхи з новим дахом/балками! 6 соток і близько міста!!!

Наче, бомба!!!

Але...



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